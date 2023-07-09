شؤون فلسطينية

إعلام الاحتلال: بدء جلسة كابينت بشأن وضع السلطة

إعلام الاحتلال: بدء جلسة كابينت بشأن وضع السلطة
جلسة لكابينت في إسرائيل برئاسة نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، اليوم الأحد، ببدء جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت)، حيث سيتم النقاش ​​حول وضع السلطة الفلسطينية.

ومن المتوقع وفق الصحيفة، أن يقدم رئيس أركان جيش الاحتلال، هرتسي هاليفي، ومنسق عمليات الحكومة، غسان عليان، ورئيس (شاباك)، رونين بار لمحة شاملة عن حالة السلطة.

وسيعرض المسؤولون الإسرائيليون  على الوزراء "وضعها الصعب، والعواقب الأمنية والسياسية لانهيارها المحتمل والخطوات المقترحة لتعزيزها".

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد، مقترحات سيقدمها وزير جيش الاحتلال، يؤاف غالانت، لمنح وصفتها "تسهيلات" للسلطة الفلسطينية.

ووفق ما نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، فإن غالانت سيقدم في جلسة (كابينت) اليوم وبدعم من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مقترحات لمنح ما وصفته تسهيلات للسلطة الفلسطينية منها إقامة منطقة صناعية جديدة، وخصومات ضريبية.

ومن بين المقترحات، إعادة تصاريح VIP لكبار قادة السلطة، وتمديد ساعات العمل في معبر "اللنبي"، بالإضافة إلى "خطة لتعزيز السلطة الفلسطينية"، وفق زعم الصحيفة.

ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فإن وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، قال إنه سيعارض بشدة في اجتماع (كابينت) اليوم القرار الذي وصفه بـ "المخزي" بمنح تسهيلات ومزايا للسلطة الفلسطينية "التي تشجع الإرهاب"، وفق زعمه.

وتابع: "أنا واثق من أن بقية أعضاء (كابينت)، ووزراء الحكومة اليمينية، سيدعمونني، ولن يوافقوا على هذا الاقتراح غير الواقعي".

وكان رئيس مجلس الأمن القومي في إسرائيل، تساحي هنغبي، صرح بأنه "لا نريد أن نرى السلطة الفلسطينية تنهار، لأن لها دور مهم في السياق الأمني"، وفق ادعائه.

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