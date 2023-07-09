شاهد: وزارة جيش الاحتلال تُجري سلسلة تجارب على نظام "مقلاع داود"





ووفق الوزارة فإن مديرية "حوماه" في إدارة تطوير الأسلحة والبنية التحتية التكنولوجية بوزارة الجيش وسلاح الجو وشركة "رافائيل" وشركة "إلبيط معرخوت"، أكملت سلسلة من التجارب في الجنوب على نظام "مقلاع داود" لاعتراض التهديدات الجوية.





وأضافت بأن "التهديدات الجوية" تتمثل في "صواريخ كروز والقذائف الصاروخية والطائرات الانتحارية وغيرها".















رام الله - دنيا الوطنأجرت وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، سلسلة تجارب على نظام "مقلاع داود" لاعتراض "التهديدات الجوية".