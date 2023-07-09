شؤون فلسطينية

النخالة: معركة "بأس جنين" محطة هامة في مسيرة المقاومة

النخالة: معركة "بأس جنين" محطة هامة في مسيرة المقاومة
النخالة
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، إن معركة "بأس جنين" كانت ذات أهمية كبرى ومحطة هامة في مسيرة المقاومة، مؤكداً على أنها امتداد لمعركة سبقتها بأيام قليلة تم فيها تدمير آليات عسكرية واعتبرت ضربة لهيبة القوات الإسرائيلية.

وأوضح النخالة في تصريحات صحفية: "أن معركة بأس جنين تميزت بالروح القتالية والتضحية العالية التي تمتع بها المقاتلون من كتيبة جنين وباقي قوى المقاومة الفلسطينية وعلى وجه الخصوص كتائب شهداء الأقصى وكتائب القسام وكذلك كتائب أبو علي مصطفى".

وأضاف أن ما حدث خلال معركة "بأس جنين" شكّل نموذجاً مهماً لباقي مدن الضفة الغربية والتي بمجملها تقع تحت الاحتلال، وستشكل لاحقاً مصدر إلهام لكل الفلسطينيين، داعياً إلى أن يكون نموذج جنين الفلسطيني نموذجاً لكل مدن وقرى فلسطين.

وبيَّن النخالة أن الإنجاز الذي تحقق كان بالتصدي لقوات الاحتلال المدججة بكافة أنواع الأسلحة وطردها من المخيم تحت ضغط المواجهة البطولية التي أبداها المقاتلون والحاضنة الشعبية التي لم تتردد في الالتفاف حول المقاومة وتقديم الدعم المعنوي والمادي لها.

وأشاد النخالة بكتيبة جنين، قائلاً: "هي فكرة تعمل الآن وبكل جدية وما جرى في جنين يؤكد ذلك، ونحن نعمل بكل جدية لانتشار هذه الكتائب في كل المدن الفلسطينية ونعمل من أجل أن يكون نموذج جنين يشمل كافة المدن الفلسطينية".

وقال: "ليس غريباً أن ينخرط جيل الشباب ومن كافة الأعمار في أعمال المقاومة كلما كان ذلك ممكنناً ومتاحاً، وطالما أن فلسطين تحت الاحتلال فلن تتوقف المقاومة".

وأشار إلى أن "ما حدث في جنين من محاولة اجتثاث المقاومة يجب أن نتوقع حدوثه في أي منطقة يرى العدو أنها تشكل تهديداً جدياً على قواته وعلى المستوطنات".

وحول ادعاءات الاحتلال بامتلاك المقاومة في جنين أنفاقاً وعبوات ناسفة متطورة وطائرات مسيرة، أكّد النخالة: "نعم يوجد أشياء كهذه، ولكن ليس بالشكل الذي يتحدث عنه العدو، هذه العناوين والتسميات هي ضرورية ومرافقة لوجود المقاومة وهي متواضعة جداً، العدو يبالغ ويريد أن يقول إنه يقاتل على جبهة تملك إمكانيات كبيرة ليبرر استخدامه لأحدث الأسلحة من طائرات ووسائل قتالية أخرى، وليغطي فشله في إنهاء حالة المقاومة التي تعتمد بشكل رئيسي على المقاتل الفلسطيني الشجاع".

وحول موقف المقاومة في غزة من العدوان على جنين، أكد أن "غزة ليست دولة عظمى، ولكن لديها إمكانيات مقاومة، وممكن أن يكون لها دور مهم في أي معركة أو عدوان يتعرض فيه الشعب الفلسطيني والمقاومة"، مبيِّناً أن غزة ستقوم بواجبها كلما كان ذلك ممكناً وضرورياً".

وشدد النخالة على أن "سرايا القدس والمقاومة لم تتوقف عن تقييم الموقف ساعة بساعة، لنقوم بما هو ضروري في الوقت المناسب".

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