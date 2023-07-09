شؤون فلسطينية

وصول البعثة الطبية الثامنة لمؤسسة "باما" لإجراء تدخلات وعمليات جراحية بغزة

وصول البعثة الطبية الثامنة لمؤسسة "باما" لإجراء تدخلات وعمليات جراحية بغزة
صورة الوفد
رام الله - دنيا الوطن
وصلت إلى قطاع غزة اليوم الأحد، بعثة طبية دولية من الرابطة الطبية الفلسطينية الأميركية (باما) تضم عشرة أطباء من الضفة الغربية والخارج من تخصصات مختلفة لإجراء تدخلات طبية وتقديم استشارات وإجراء عمليات جراحية في عدة مستشفيات في القطاع.

ويختص أعضاء البعثة في علاج أمراض السرطان والكبد والبنكرياس والمسالك البولية للأطفال وجراحة القلب المفتوح والجراحة العامة والمناظير والأوعية الدموية، وجراحة النساء والولادة.

وسيتوزع أعضاء البعثة وهي الثامنة التي ترسلها "باما" للقطاع خلال السنوات الماضية على ثلاث مستشفيات وهي الشفاء بمدينة غزة والصداقة التركي جنوب غزة ومستشفى ناصر في مدينة خانيونس.

ويترأس الوفد الدكتور  يوسف خلفة رئيس مؤسسة (باما)، حيث سيجري المزيد من اللقاءات مع الكوادر الطبية والصحية في القطاع وسيقوم بجولة ميدانية على العديد من المستشفيات والمرافق الصحية في القطاع وسيستمع من المسؤولين على الأوضاع الصحية في القطاع وما يعانيه القطاع الصحي من عقبات ومشاكل.

وتهدف مؤسسة (باما) من إرسال البعثات الطبية الدورية للقطاع الى تحسين القطاع الصحي في فلسطين ومساعدة الطواقم الطبية في تقديم الخدمات الطبية للمواطن الفلسطيني، ومن المقرر أن تمكث البعثة حتى مساء الخميس المقبل.

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