تفاصيل جلسة المشاورات السياسية الأولى بين فلسطين والعراق

رام الله - دنيا الوطنترأس مساعد وزير الخارجية الفلسطينية للشؤون العربية السفير فايز أبو الرب اليوم الأحد، في العاصمة العراقية بغداد، جلسة المشاورات السياسية الأولى التي تعقد بين فلسطين وجمهورية العراق، مع رئيس الدائرة العربية السفير أسامة الرفاعي في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة.وفي بداية اللقاء، شكر السفير أبو الرب السفير الرفاعي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بعمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين، واشاد بالموقف العراقي الدائم والثابت والكامل في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والعادلة في اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية في المحافل الدولية كافة.وفي السياق ذاته، اشار أبو الرب الى اهمية تعزيز التعاون بين البلدين في الإطار السياسي وتحديداً في مجال دعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الامم المتحدة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والمضي قدماً نحو توقيع المزيد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.كما استعرض السفير ابو الرب آخر المستجدات الميدانية في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل حكومة الاحتلال الحالية والتي تمارس الجرائم اليومية بحق المواطن الفلسطيني، وكان اخرها الاعدامات التي حصلت في مدينة نابلس، والعدوان الوحشي الاخير على مدينة جنين ومخيمها والذي خلف الشهداء والجرحى وتدمير كامل للبنية التحتية لمخيم جنين، بالإضافة الى جرائم ميليشيات المستوطنين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين العزل وارضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومركباتهم كما حصل في حوارة وترمسعيا وام صفا وعوريف، مشيراً الى ان جرائم المستوطنين تتم بحماية ودعم واسناد من جيش الاحتلال، بالإضافة الى الانتهاكات اليومية بحق المقدسات المسيحية والاسلامية في مدينة القدس، في محاولاتها الرامية لإخراج القدس من دائرة المفاوضات النهائية كمدخل لتخريب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية واستبدالها بمفاهيم الصراع الديني لإخفاء حقيقة وجود الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.وأطلع السفير ابو الرب الوكيل العراقي على الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق أسرنا الأبطال في السجون الإسرائيلية، من تضييقات وسن قوانين عنصرية بحقهم.كما تطرق إلى الأزمة المالية التي تعاني منها دولة فلسطين والحاجة إلى دعم مالي عاجل في ظل استمرار عمليات القرصنة الممنهجة التي يقوم بها الاحتلال بسرقة الاموال الفلسطينية.وفي السياق، طالب أبو الرب الأشقاء في العراق بأهمية سرعة الوفاء بالتزاماتها المالية وتسديدها وفق لمقررات الصادرة عن القمم العربية.وفي سياق الحديث عن احوال الجالية الفلسطينية تطرق السفير احمد عقل الى مشروع قانون مساواة الفلسطيني بشقيقه العراقي.من جانبه، اكد السفير اسامة الرفاعي على موقف العراق الرسمي والشعبي الثابت من القضية الفلسطينية، ورفض أي مشروع استيطاني في المنطقة، مؤكدا الوقوف مع الفلسطينيّين في دفاعهم عن حُقوقهم المشروعة واقامة دولة المستقلة، مؤكدا على ان استمرار الدعم السياسي والمالي والتنموي والاقتصادي لدولة فلسطين.ومن جانب اخر، انضم الوكيل محمد بحر العلوم وكيل وزارة الخارجية العراقية للعلاقات الثنائية إلى الاجتماع حيث أكد على الوقوف مع فلسطين وأنهم على استعداد لتقديم كافة اشكال الداعم من اجل نيل حقوقهم المشروعة ومنها حقُّ العودة، وإقامة دولتهم المُستقِلّة وعاصمتها القدس الشريف.وفي نهاية الاجتماع، اتفق الطرفان على انعقاد اللجنة المشتركة برئاسة وزراء خارجية البلدين والتي تشمل كافة القطاعات ذات الاهتمام المشترك خلال الفترة القريبة القادمة.