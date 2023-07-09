وايت لـ "دنيا الوطن": مخططنا هو ضمان افتتاح العام الدراسي لمدارس أونروا بالوقت المحدد





وأردف: "لكن نحن نعمل في جميع الأوقات على ضمان استمرارية الحصول على الدعم المالي اللازم والمطوب لضمان تقديم الخدمات الخاصة الخاصة بـ (أونروا) وكذلك نستمر لمناصرة اللاجئين في جميع الأصعدة والمحافل الدولية كذلك".





وفيما يتعلق بانطلاق مخيمات ألعاب الصيف: قال وايت: "اليوم نحن هنا بصدد إطلاق مخيمات ألعاب الصيف، لما يقارب 130 ألف طالب وطالبة سيحضرون إلى مواقع المخيمات الصيفية المختلفة في مدارس (أونروا)".



وتابع: "يشارك الأطفال في مختلف الأنشطة، الفن، الموسيقى، الرياضة، ومن المهم جداً مساعدتهم في علاج الصدمات النفسية التي يواجهونها مؤخراً ومن المهم إجراء هذه الأنشطة بالرغم من أنها تمثل عبئاً مالياً على (أونروا) في ظل الوضع الحالي القائم والذي يتطلب منها العمل بجد للحصول على مزيد من التمويلات لضمان إيصال مثل هذه الأنشطة التي تدعم الأطفال في قطاع غزة".





رام الله - دنيا الوطنأكد مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة، خططنا هنا في قطاع غزة لعمليات أونروا، هو العمل على توفير التمويلات اللازمة لضمان افتتاح العام الدراسي للمدارس في الوقت المحدد والمخطط له.جاء ذلك في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن" خلال مشاركته في فعاليات انطلاق ألعاب الصيف في مدارس (أونروا).وأضاف وايت: "مؤخراً عمليات (أونروا) في ظل الوضع المالي الصعب لها، نحن نعمل على إيصال الخدمات بأقل من التمويلات المفترض التي يجب أن تكون متوفرة لإيصالها".وتابع: "كانت من المسائل الظاهرة والواحة جداً مسألة وجود عدد كبير من مدرسي المياومة في مدارسنا أكثر من المدرسين المتعاقدين بعقود ثابتة، كذلك يوجد عدد قليل من الأطباء من العدد المفترض الذي يجب أن يتواجدوا بها".وقال مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة: "أرى بأن هذا العبء والتأثر يراه المجتمع المحلي في قطاع غزة كذلك".وأكد وايت بأن توجد دولياً عمليات المساعدات النقدية، بالرغم من أن المساعدات الإنسانية الدولية الآن صعبة للغاية على جميع المستويات خاصة في سبيل المساعدات الإنسانية القادمة للشرق الأوسط.