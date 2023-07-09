قيادي بحماس: الشعب الفلسطيني اختار خيار المقاومة لاستعادة حقوقه ومقدساته وتحرير أرضه





واعتبر أن "هذا التطور كان مهمًا في زرع الخوف والتردد في قلب جنود الاحتلال".



وفيما يتعلق باتهامات الاحتلال لحركة حماس بتسليح المقاومة في الضفة الغربية، قال "إنه شرف تتشرف به حماس وقيادتها، مؤكدًا أن الحركة تتبنى خط المقاومة وتبذل كل ما تستطيع من وقتها ومالها وقيادتها وشبابها لتعزيز المقاومة وتقويتها للدفاع عن الشعب الفلسطيني ومقدساته".



ونوه إلى أن "الاحتلال يهدد ويتوعد منذ احتلاله لأرض فلسطين، وأن المقاومة لا تخشى تلك التهديدات، وتدافع بكل قوة عن أرضها وحقها ومقدساتها، في إشارة إلى تهديد نابلس".



رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة حماس، عبد الحكيم حنيني، أن "انتصار المقاومة في جنين ومخيّمها يؤسس للمرحلة القادمة، ويرفع معنويات أبناء الشعب الفلسطيني، ويشجعهم على الانخراط الواسع في المقاومة والدفاع عن أرضهم ومقدساتهم".وأضاف في تصريح نقله موقع (حرية نيوز) التابع لحركة حماس بالضفة، بأن "انتصار المقاومة يمثل أيضًا دعمًا لاستمرارية المقاومة وتصعيدها، وتوسيع امتدادها الجغرافي في كل بقاع فلسطين".وشدد حنيني على أن "عنوان المرحلة المقبلة واضح بأن الشعب الفلسطيني اختار خيار المقاومة، لاستعادة حقوقه ومقدساته وتحرير أرضه، والوحدة الوطنية التي تجسدت في مخيم جنين هي الطريق لتحقيق النصر".وأضاف القيادي في حماس، بأن رسالة المقاومة وصلت واضحة للاحتلال، بأن جيشه وقوته التي يتباهى بها أمام العالم، التي هاجم بها مخيم جنين بألف جندي ومدرعات محصنة وطائرات، فإن المقاومة تمكنت بعتاد بسيط محلي الصنع من مواجهته وقهره وجعله يجر أذيال الخيبة.وأردف: "شعبنا يؤكد أنه مهما كانت إمكانياته من الحجر للسكين للعبوة والصاروخ لن يستطيع الاحتلال كسر هذه الإرادة التي تدافع عن حقها ومقدساتها وأرضها، وهي أبلغ رسالة وصلت للمحتل في عدوانه على مخيم جنين".ولفت إلى أن "المقاومين في جنين نجحوا في إدخال الرعب والخوف إلى قلوب جنود الاحتلال مما دفعهم لعدم التقدم للمخيم، والتراجع بسرعة عن التوغل داخل زقاق وحارات المخيم الضيّقة.