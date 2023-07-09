شؤون فلسطينية

مستوطنون يحرقون عشرات الدونمات جنوب نابلس ويهاجمون المزارعين غرب أريحا

مستوطنون يحرقون عشرات الدونمات جنوب نابلس ويهاجمون المزارعين غرب أريحا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أحرق مستوطنون، اليوم الأحد، عشرات الدونمات من أراضي المواطنين في قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية يعقوب عويس، إن عددا من المستوطنين أقدموا على إحراق عشرات الدونمات المزروعة بالمحاصيل الزراعية وعشرات أشجار الزيتون، مشيرا إلى أن الأهالي بمساعدة الدفاع المدني تمكنوا من السيطرة على الحريق، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وطالب عويس المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل العاجل لوقف اعتداءات المستوطنين المتكررة على القرية وممتلكات المواطنين وأراضيهم الزراعية.

كما هاجم مستوطنون، المزارعين في تجمع عرب الكعابنة  (المعرجات الفوقا) غرب مدينة أريحا، وقاموا بتلويث مياه الشرب المخصصة لهم.

وقال المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، إن عددا من المستوطنين هاجموا منزلي الشقيقين عيد وعايد أحمد فزاع كعابنة، وأطلقوا أبقارهم في أراضيهم المزروعة بالزيتون والأشجار، ما أدى إلى إتلاف المحاصيل الزراعية.

وأضاف، أن المستوطنين قاموا بوضع مادة مجهولة في صهريج المياه المخصص لهم، ما أدى إلى تلوثيها، فأثار حالة من الرعب والهلع بين الأهالي.

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