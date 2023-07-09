أكثر من 72 منظمة أميركية توجه رسالة إلى إدارة بايدن تطالبها بدعم الحقوق الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنوجه أكثر من 72 منظمة أميركية رسالة إلى إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تطالبها بدعم الحقوق الفلسطينية واتخاذ إجراءات ضد الهجمات الإسرائيلية من الجيش والمستوطنين على حد سواء.وطلبت هذه المنظمات من الإدارة الأميركية عقد لقاء الزعماء والمنظمات المعنية واتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الاعتداءات العسكرية والمستوطنين الإسرائيليين.وفيما يلي نص الرسالة:عزيزي الرئيس بايدن والوزير بلينكن:نحن الموقعون أدناه وعددهم 72 منظمة محلية ووطنية، نكتب هذه الرسالة لنطلب منك بشكل عاجل التحرك الفوري ردًا على تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين التي وقعت تحت مراقبة الجيش الإسرائيلي. كما نطالب بعقد اجتماع سريع للاستجابة للأزمات مع المنظمات والمنظمين الأمريكيين المحليين والوطنيين المعنيين لمناقشة هذه القضايا الملحة.خلال الأسبوعين الماضيين ، نفذ عشرات المستوطنين الإسرائيليين ، وبعضهم قد يكون أيضًا مواطنين أمريكيين ، اعتداءات عنيفة على قريتي اللبن الشرقية وترمسعيا الفلسطينيتين في الضفة الغربية المحتلة. تضمنت هذه الهجمات تدمير الممتلكات ، بما في ذلك الحرق العمد وإلقاء الحجارة ، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالسيارات والمنازل والشركات. ومما يثير القلق أن العديد من الفلسطينيين أصيبوا برصاص حي ، سواء من قبل المستوطنين أو الجنود. هذا الوضع مقلق للغاية لأنه يشير إلى فشل ذريع من جانب السلطات الإسرائيلية في حماية أرواح الفلسطينيين وممتلكاتهم.ومساء الاثنين، 19 حزيران/ يونيو، لم يستهدف هؤلاء المستوطنون الفلسطينيين فحسب ، بل قاموا أيضًا بإغلاق الطرق الرئيسية في جميع أنحاء الضفة الغربية ، مما عرقل حركة المدنيين الأبرياء. أفاد شهود عيان بحادث مروع قام فيه مستوطن بقيادة سيارته عمدا بصدم صبي فلسطيني يبلغ من العمر 12 عاما يركب دراجة ، ثم هاجمه بعقب بندقية.وفي حوالي الساعة 10:30 مساءً ، تجمّع أكثر من مئة مستوطن قرب شارع 60 عند مدخل اللبّان الشرقيّة ، ما أدى إلى هيجان أسفر عن إلحاق أضرار بالعديد من المركبات وتدمير العديد من المنازل وتخريب المحال التجارية ومحطات الوقود.بالإضافة إلى ذلك ، تسبب المستوطنون الإسرائيليون في إلحاق الضرر بمستودع قمح وحقول زراعية وأعمدة كهرباء. وخرب المستوطنون مسجدًا ومزقوا نسخًا من القرآن وأضرموا النار في مدرسة في عوريف. كما قطعوا الكهرباء عن القرية بأكملها.وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المدنيين الفلسطينيين المستهدفين في بلدة ترمسعيا هم مواطنون أمريكيون ، مما يزيد من إلحاح هذا الأمر. وتشبه هذه الحوادث بشكل غريب أعمال الشغب العنيفة التي نفذها المستوطنون الإسرائيليون واستهدفت السكان المحليين في بلدة حوارة في وقت سابق من هذا العام.على الرغم من تواجد الجيش والشرطة طوال هذه الهجمات الوحشية ، إلا أنهم لم يتدخلوا لمنع العنف. وبدلاً من ذلك ، قاموا بحماية المستوطنين ، وسمح لهم بالتصرف مع الإفلات من العقاب. أصدرت منظمة ييش دين الحقوقية الإسرائيلية غير الحكومية المناهضة للاحتلال البيان التالي الذي يوثق عنف المستوطنين في مواقع مختلفة ، بما في ذلك اللبان الشرقية، مفرق زعترة ، مفرق يتسهار ، حوارة ، قبلان ، وبيتين:على الرغم من وجود تحذيرات مسبقة ، فضلا عن تجربة من المذبحة التي ارتكبها المستوطنون في حوارة ، مرة أخرى لم يتدخل الجيش وترك المشاغبين يفعلون ما يحلو لهم. رسالة إسرائيل للمستوطنين واضحة: السلطة بيدكم فافعلوا ما شئتم . "هذا الإخفاق في معالجة عنف المستوطنين يبعث برسالة واضحة مفادها أن احتكار السلطة يقع في أيدي المستوطنين ، الأمر الذي يكرس دائرة العنف والظلم.امتدت اعتداءات المستوطنين ، الأربعاء ، 21 حزيران ، إلى قرية ترمسعيا قرب رام الله. واعتدوا على السكان الفلسطينيين ودمروا ممتلكاتهم ، مما أدى إلى مقتل المواطن الفلسطيني عمر قطين ، 27 عاما، إن زوجة قطين وأطفاله مواطنون أمريكيون. تُرك الفلسطينيون في بلدات الضفة الغربية للتعامل مع المباني والسيارات المحترقة بعد أن واصل مئات المستوطنين الإسرائيليين أعمال الشغب بينما كان الجنود الإسرائيليون يحمونهم.كما كان عضو كونغرس ولاية إلينوي عبد الناصر رشيد يزور عائلته مع زوجته وأطفاله الثلاثة في الضفة الغربية عندما صرح بأن بلده قد استُهدفت من قبل حشد عنيف من المستوطنين الاسرائيليين . وأعرب رشيد ، الذي نشأ في قرية ترمسعيا الفلسطينية الواقعة على بعد حوالي 25 ميلاً شمال القدس ، عن خيبة أمله العميقة قائلاً: "ما كان المقصود به أن يكون إجازة تحول إلى كابوس مطلق".بالإضافة إلى ذلك ، نما إلى علمنا أن مجلس الوزراء الإسرائيلي ، يوم الأحد ، 25 حزيران / يونيو ، منح وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش سلطة غير مسبوقة للموافقة على 4500 وحدة جديدة للتوسع الاستيطاني غير القانوني والتعجيل بها. سموتريتش ، الذي يتولى الإدارة المدنية في الضفة الغربية ، قال سابقًا: "أعتقد أن قرية حوارة بحاجة إلى محوها عن الخارطة. أعتقد أن على دولة إسرائيل أن تفعل ذلك".وقد أدى هذا القرار ، الذي قوبل بقلق عميق من قبل إدارتكم ، إلى تفاقم الوضع المتردي بالفعل. بينما يشرف سموتريتش على عملية التوسع الاستيطاني غير القانوني ، تواصل الحكومة الإسرائيلية والمستوطنون ارتكاب هجمات مروعة ضد الفلسطينيين.شنت إسرائيل حملات عسكرية واسعة النطاق في مدن الضفة الغربية المحتلة ، في جنين ونابلس ومدن أخرى ، وشنت غارات جوية على عدة مبان بينما كانت المركبات المدرعة تتقدم عبر الأحياء المدنية ، وقتل العديد من الأبرياء بمن فيهم الأطفال والنساء. في مدينة جنين ، استهدف الجيش الإسرائيلي المباني السكنية والمسعفين وسيارات الإسعاف والصحفيين والمراكز الإعلامية. قتلت القوات الإسرائيلية والمستوطنون أكثر من 163 فلسطينيا هذا العام بينهم 27 طفلا.ووفقا لتقارير واسعة النطاق ، فقد تم توثيق مقتل أكثر من 129 فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس الشرقية على يد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين. بالإضافة إلى ذلك ، استشهد 34 فلسطينيا في قطاع غزة.نحث إدارتكم بشدة على اتخاذ إجراء حاسم من خلال تحميل إسرائيل المسؤولية وإنفاذ قانون ليهي ، وضمان عدم استخدام دولار واحد من المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل لأغراض مثل الاحتجاز العسكري للأطفال الفلسطينيين ، وهدم منازل الفلسطينيين ، أو ضم الأراضي الفلسطينية.في ضوء هذه التطورات المقلقة ، نحث إدارتكم على إعطاء الأولوية لحماية الفلسطينيين ، بمن فيهم الأمريكيون الفلسطينيون ، في الضفة الغربية وغزة ومعالجة المظالم التي يواجهونها. علاوة على ذلك ، نطلب التفضل بعقد اجتماع معنا ومع المنظمات المعنية الأخرى لمناقشة هذه الأمور الملحة واستكشاف السبل الممكنة للتعاون.شكرا لك على اهتمامك بهذه المسألة الحرجة. يمكنك الاتصال بمنظمي هذه الرسالة - الديمقراطيون العرب الأمريكيون من تكساس ، والاتحاد الأمريكي لرام الله فلسطين ، وشبكة المنظمات الفلسطينية الأمريكية .