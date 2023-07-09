شؤون فلسطينية

عورتاني وسفير الصين يؤكدان على توسيع نطاق التعاون لخدمة التعليم وتطويره

عورتاني وسفير الصين يؤكدان على توسيع نطاق التعاون لخدمة التعليم وتطويره
جانب من الاجتماع
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بحث وزير التربية والتعليم أ. د. مروان عورتاني، في مكتبه، اليوم، مع سفير الصين في فلسطين تسنغ جيشين سبل تعزيز التعاون بين البلدين وتوسيعه في عديد المجالات التربوية، لخدمة التعليم وتطويره. 

وناقش الجانبان متابعة تنفيذ الاتفاقية الموقعة مع الصين؛ حول تعليم اللغة الصينية في المدارس الفلسطينية، وابتعاث معلمين من الطرفين للاستفادة من خبرات الصين في مجال تدريب المعلمين واستخدام التكنولوجيا والتعليم المهني والتقني وغيرها من المجالات التعليمية، مؤكدين أهمية تشكيل لجنة فنية مشتركة تعمل على تنفيذ نشاطات ثقافية مشتركة.

وأشاد عورتاني بالعلاقة التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والصيني، شاكراً الصين على الدعم الذي تقدمه للقطاع التربوي.

من جهته، أكد السفير جيشين الحرص على توسيع المجالات التعاونية بين البلدين؛ خاصةً في المجالات المرتبطة بقطاع التربية والتعليم.

وحضر اللقاء وكيل الوزارة د. نافع عساف، والوكيل المساعد للشؤون التعليمية أيوب عليان، والوكيل المساعد للتخطيط والتطوير حسن أبو ظاهر، ورئيس المركز الوطني للامتحانات والقياس والتقويم التربوي م. جهاد الدريدي.

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