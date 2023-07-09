الديمقراطية تهنئ حزب العمل في تونس بانعقاد مؤتمره الوطني السادس



وختمت البرقية: إنها فرصة نؤكد لكم فيها حرصنا على تعزيز العلاقة النضالية بين حزبينا الشقيقين، حزب العمال في تونس، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وبين شعبينا الشقيقين في خندق النضال الواحد من أجل سعادة شعوبنا، وحريتها واستقرارها وحقها في العيش الكريم، بعيداً عن كل أشكال الاستبداد الاستعماري، والاستبداد المحلي.



رام الله - دنيا الوطنبعث المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، برقية إلى المناضل حمة الهمامي، الأمين العام لحزب العمال التونسي، مهنئاً بانعقاد المؤتمر السادس الوطني للحزب.وقال المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في برقيته: يتشرف المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن يتقدم من حزبكم المناضل، والشقيق، بأطيب التحيات، وأصدق التهاني النضالية بمناسبة انعقاد المؤتمر السادس لحزبكم، تعميقاً للديمقراطية في مؤسساته كافة، وتعزيزاً لدوره النضالي المشهود، في الحركة الشعبية في تونس، وعلى الصعيد العربي والدولي.كما نؤكد ثقتنا أن حزبكم الشقيق، سوف ينجح في عقد هذا المؤتمر، ويحقق أهدافه في تطوير آليات نضاله، وبرامجه واغناء الفكر الثوري لحركة التحرر العربية وحركات التحرر في العالم.وأضافت البرقية: ينعقد مؤتمركم السادس، وشعبنا ومقاومته الباسلة، يخوض معركته الباسلة في مواجهة احتلال فاشي، لا يتورع عن اللجوء إلى أكثر الأساليب إجرامية، لتحقيق هدفه الاستعماري في ضم أرضنا المحتلة، في الضفة الفلسطينية (وفي القلب منها القدس عاصمة دولة فلسطين) إلى دولة إسرائيل، دولة التمييز العنصري والتطهير العرقي والقتل والتهديم والتهجير، واستحضار آلاف المهاجرين المستوطنين ليحتلوا أرضنا، وديارنا، ويغتصبون ممتلكاتنا، وفي سبيل القضاء على حق شعبنا في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس، وإسقاط كافة المشاريع البديلة لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.كما يهمنا أن نؤكد لكم إصرار شعبنا على الانتصار على اعدائنا الفاشيين، في ظل دعمكم المشهود لشعبنا، وقضيته ونضاله، يشكل دعامة قوته من دعامات السير على طريق النصر.