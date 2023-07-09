شؤون فلسطينية

وزارة الخارجية الهندية تكشف تفاصيل جولة مسؤول كبير لدولة فلسطين

وزارة الخارجية الهندية تكشف تفاصيل جولة مسؤول كبير لدولة فلسطين
خلال لقاء بين المالكي والمسؤول الهندي أوصف سعيد
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الخارجية الهندية اليوم الأحد، بياناً بشأن زيارة قام د. أوصف سعيد، سكرتير وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والجوازات والتأشيرات والشؤون الهندية في الخارج، لدولة فلسطين ما بين الخامس والسابع من تموز/يوليو 2023.

وتقول الوزارة في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: خلال الزيارة، التقى سعيد برئيس الوزراء، د. محمد ابراهيم اشتية، ووزير الخارجية د. رياض المالكي، والمستشار الدبلوماسي لرئيس دولة فلسطين د. مجدي الخالدي.

وضمن إطار الدعم الإنمائي الذي تقدمه حكومة الهند، أطلق سكرتير وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والجوازات والتأشيرات والشؤون الهندية في الخارج المطبعة الوطنية الفلسطينية في سردا، وزار الحديقة التكنولوجية الهندية-الفلسطينية في بيرزيت، وكذلك مشروع تمكين المرأة (تراثي)، وموقع مشروع المعهد الدبلوماسي الفلسطيني.

وخلال الزيارة، تم افتتاح معسكر تركيب الأطراف الصناعية في مركز أبو ريا لإعادة التأهيل، الذي تنظمه الحكومة الهندية بالتعاون مع منظمة بهاجافان مهافير فيكلانج ساهاياتا ساميتي- جايبور فوت، حيث من المتوقع أن يستفيد من المعسكر حوالي ستمائة فلسطيني.

وقد التقى أيضاَ، خلال الزيارة، مع الخريجين الفلسطينيين من الجامعات الهندية ضمن إطار برنامج المنح الدراسية للمجلس الهندي للعلاقات الثقافية. إن هذه المنح الدراسية وبناء قدرات الشباب الفلسطيني يشكلان عنصراً هاماً في المساعدة الإنمائية الهندية لفلسطين. وعلى مر السنين، تخرج من الجامعات الهندية أكثر من 12000 من الطلبة الفلسطينيين، وتلقى أكثر من 1300 فلسطيني التدريب  ضمن إطار برنامج التعاون التقني والاقتصادي الهندية.

ومن الجدير بالذكر أن الهند قد قدمت المساعدة الاقتصادية لفلسطين بأنواعها المختلفة بقيمة قاربت من 130.5 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك 70.6 مليون دولار أمريكي من المساعدات التنموية. كما وكانت قد قدمت دعماً للميزانية وصلت قيمته إلى 39 مليون دولار أمريكي للسلطة الفلسطينية. ومنذ العام 2002، ساهمت الهند بما مجموعه 29.53 مليون دولار أمريكي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا).

إن هذه الزيارة إلى فلسطين من قبل د. أوصف سعيد، سكرتير وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والجوازات والتأشيرات والشؤون الهندية في الخارج، هي تأكيد على استمرار دعم الهند التنموي للشعب الفلسطيني.

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