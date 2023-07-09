شؤون فلسطينية

ضمن جهود إعادة الإعمار.. وزراء الداخلية والصحة والحكم المحلي يتفقدون جنين

ضمن جهود إعادة الإعمار.. وزراء الداخلية والصحة والحكم المحلي يتفقدون جنين
وزراء الداخلية والصحة والحكم المحلي يتفقدون جنين
رام الله - دنيا الوطن
تفقد وزراء الداخلية اللواء زياد هب الريح، والصحة مي الكيلة، والحكم المحلي مجدي الصالح، اليوم الأحد، مدينة جنين ومخيمها بعد العدوان الإسرائيلي الأخير.

وعقد الوزراء اجتماعا مع محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب في مقر المحافظة، الذي أكد أن تعليمات الرئيس محمود عباس كانت واضحة وصريحة بضرورة توفير الإمكانيات كافة لإعادة إعمار مدينة جنين ومخيمها، وقد تم تشكيل لجنة بهذا الخصوص، وأن الرئيس يتابع عملية إعادة الإعمار بشكل مباشر.

كما التقى الوزراء مع رئيس البلدية نضال العبيدي، واستمعوا إلى شرح حول ما تعرضت له المدينة من دمار خلال العدوان.

وعقدت الكيلة اجتماعا مع مدير مستشفى خليل سليمان الحكومي، وسام بكر، بحضور عدد من الكوادر الطبية، وقدم بكر شرحا حول معاناة الطواقم الطبية خلال تقديمها العلاج لمصابي العدوان، واستهدافهم بشكل مباشر من قبل قوات الاحتلال خلال تأديتهم واجبهم.

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