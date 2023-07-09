وزير الاتصالات يُعلن البدء بتوثيق الطوابع الفلسطينية في أكبر قاعدة بيانات دولية

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، د. اسحق سدر عن انضمام دولة فلسطين الى نظام ترقيم وتوثيق الطوابع العالمي world Numbering System، ورابطة تنمية هواية جمع الطوابع العالمية WADP، التابعة لاتحاد البريد العالمي UPU.وأكد أن هذه العضوية ستشكل أداة لمساعدة جمعيات هواية جمع الطوابع الفلسطينيين على الانخراط في هذه المنظومة العالمية، وتمكن دولة فلسطين من توثيق كافة الطوابع الصادرة منذ عام 1994 حتى يومنا هذا في منظومة البحث الدولية وقاعدة البيانات التابعة للأمم المتحدة، للحفاظ عليها كموروث ثقافي وتاريخي، وحفظها من السرقة والتزوير، في اكبر قاعدة عالمية حيث تُمنح الطوابع شهادة بيانات، وتوثق ملكيتها للدولة الصادرة عنها.من جهته أشار مدير العلاقات الدولية للبريد في وزارة الاتصالات، عماد طميزة أن موافقة الاتحاد الدولي على انضمام دولة فلسطين جاء بعد عدة اجتماعات وطلب مستمر من قبل الوزارة، موضحا أنه لكون فلسطين عضو مراقب في الاتحاد كان يتم الرفض، واستمر ذلك حتى تشرين الثاني من عام 2022 خلال مشاركة وفد البريد الفلسطيني في اجتماعات الرابطة WNS المُنعقدة في جنوب أفريقيا، والتي شكلت أداة ضغط للموافقة على طلب الانتساب الى قاعدة البيانات العالمية لحماية الطوابع الفلسطينية.كما صرح مدير دائرة الطوابع في البريد الفلسطيني كفاح مرقة أن الدائرة ستشرع بعمليات التوثيق وفقا لتعليمات وزير الاتصالات، وحسب متطلبات الاتحاد العالمي للبريد UPUيشار أن نظام الترقيم العالمي أطلق عام 2002 وكان يضم 195 عضوًا في نهاية عام 2012، ليمثل سجلا لجميع الطوابع البريدية الرسمية الصادرة عن أعضائها ويعتبر النظام الوحيد الذي يوفر لهواة الجمع ضمانًا بأن الطابع رسمي وموثق، كما انه يشكل أداة لمحاربة الطوابع غير القانونية المطبوعة دون موافقة الإدارات البريدية.‏ WNS موقع عالمي ثنائي اللغة (الإنجليزية والفرنسية) (www.wnsstamps.post)، حيث يتم اضافة الطوابع البريدية التي يتلقاها المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي والتي تم تأكيد صحتها ، الى الموقع و تعيين رقم فريد لها لتوثيق وأرشفتها في الخزنة العالمية.