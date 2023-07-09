شؤون فلسطينية

وزير الاتصالات يُعلن البدء بتوثيق الطوابع الفلسطينية في أكبر قاعدة بيانات دولية

وزير الاتصالات يُعلن البدء بتوثيق الطوابع الفلسطينية في أكبر قاعدة بيانات دولية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، د. اسحق سدر عن انضمام دولة فلسطين الى نظام ترقيم وتوثيق الطوابع العالمي world Numbering System، ورابطة تنمية هواية جمع الطوابع العالمية WADP، التابعة لاتحاد البريد العالمي UPU.

وأكد أن هذه العضوية ستشكل أداة لمساعدة جمعيات هواية جمع الطوابع الفلسطينيين على الانخراط في هذه المنظومة العالمية، وتمكن دولة فلسطين من توثيق كافة الطوابع الصادرة منذ عام 1994 حتى يومنا هذا في منظومة البحث الدولية وقاعدة البيانات التابعة للأمم المتحدة، للحفاظ عليها كموروث ثقافي وتاريخي، وحفظها من السرقة والتزوير، في اكبر قاعدة عالمية حيث تُمنح الطوابع شهادة بيانات، وتوثق ملكيتها للدولة الصادرة عنها.

من جهته أشار مدير العلاقات الدولية للبريد في وزارة الاتصالات، عماد طميزة أن موافقة الاتحاد الدولي على انضمام دولة فلسطين جاء بعد عدة اجتماعات وطلب مستمر من قبل الوزارة، موضحا أنه لكون فلسطين عضو مراقب في الاتحاد كان يتم الرفض، واستمر ذلك حتى تشرين الثاني من عام 2022 خلال مشاركة وفد البريد الفلسطيني في اجتماعات الرابطة WNS المُنعقدة في جنوب أفريقيا، والتي شكلت أداة ضغط للموافقة على طلب الانتساب الى قاعدة البيانات العالمية لحماية الطوابع الفلسطينية.

كما صرح مدير دائرة الطوابع في البريد الفلسطيني كفاح مرقة أن الدائرة ستشرع بعمليات التوثيق وفقا لتعليمات وزير الاتصالات، وحسب متطلبات الاتحاد العالمي للبريد UPU

يشار أن نظام الترقيم العالمي أطلق عام 2002 وكان يضم 195 عضوًا في نهاية عام 2012، ليمثل سجلا لجميع الطوابع البريدية الرسمية الصادرة عن أعضائها ويعتبر النظام الوحيد الذي يوفر لهواة الجمع ضمانًا بأن الطابع رسمي وموثق، كما انه يشكل أداة لمحاربة الطوابع غير القانونية المطبوعة دون موافقة الإدارات البريدية.

‏ WNS موقع عالمي ثنائي اللغة (الإنجليزية والفرنسية) (www.wnsstamps.post)، حيث يتم اضافة الطوابع البريدية التي يتلقاها المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي والتي تم تأكيد صحتها ، الى الموقع و تعيين رقم فريد لها لتوثيق وأرشفتها في الخزنة العالمية.

أخبار ذات صلة

أكثر من 72 منظمة أميركية توجه رسالة إلى إدارة بايدن تطالبها بدعم الحقوق الفلسطينية

أكثر من 72 منظمة أميركية توجه رسالة إلى إدارة بايدن تطالبها بدعم الحقوق الفلسطينية

عورتاني وسفير الصين يؤكدان على توسيع نطاق التعاون لخدمة التعليم وتطويره

عورتاني وسفير الصين يؤكدان على توسيع نطاق التعاون لخدمة التعليم وتطويره

وزارة الخارجية الهندية تكشف تفاصيل جولة مسؤول كبير لدولة فلسطين

وزارة الخارجية الهندية تكشف تفاصيل جولة مسؤول كبير لدولة فلسطين

ضمن جهود إعادة الإعمار.. وزراء الداخلية والصحة والحكم المحلي يتفقدون جنين

ضمن جهود إعادة الإعمار.. وزراء الداخلية والصحة والحكم المحلي يتفقدون جنين

وزير الاتصالات يُعلن البدء بتوثيق الطوابع الفلسطينية في أكبر قاعدة بيانات دولية

وزير الاتصالات يُعلن البدء بتوثيق الطوابع الفلسطينية في أكبر قاعدة بيانات دولية

قوات كبيرة من الاحتلال تقتحم الموقع الأثري في بلدة سبسطية

قوات كبيرة من الاحتلال تقتحم الموقع الأثري في بلدة سبسطية

الديموغرافيا بين الصمود والتنمية.. اشتية يفتتح المؤتمر الوطني الفلسطيني للسكان الثلاثاء

الديموغرافيا بين الصمود والتنمية.. اشتية يفتتح المؤتمر الوطني الفلسطيني للسكان الثلاثاء

سموتريتش: لن يتم الموافقة على أي تسهيلات للسلطة

سموتريتش: لن يتم الموافقة على أي تسهيلات للسلطة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أكثر من 72 منظمة أميركية توجه رسالة إلى إدارة بايدن تطالبها بدعم الحقوق الفلسطينية

أكثر من 72 منظمة أميركية توجه رسالة إلى إدارة بايدن تطالبها بدعم الحقوق الفلسطينية

عورتاني وسفير الصين يؤكدان على توسيع نطاق التعاون لخدمة التعليم وتطويره

عورتاني وسفير الصين يؤكدان على توسيع نطاق التعاون لخدمة التعليم وتطويره

وزارة الخارجية الهندية تكشف تفاصيل جولة مسؤول كبير لدولة فلسطين

وزارة الخارجية الهندية تكشف تفاصيل جولة مسؤول كبير لدولة فلسطين

وزير الاتصالات يُعلن البدء بتوثيق الطوابع الفلسطينية في أكبر قاعدة بيانات دولية

وزير الاتصالات يُعلن البدء بتوثيق الطوابع الفلسطينية في أكبر قاعدة بيانات دولية

قوات كبيرة من الاحتلال تقتحم الموقع الأثري في بلدة سبسطية

قوات كبيرة من الاحتلال تقتحم الموقع الأثري في بلدة سبسطية

الديموغرافيا بين الصمود والتنمية.. اشتية يفتتح المؤتمر الوطني الفلسطيني للسكان الثلاثاء

الديموغرافيا بين الصمود والتنمية.. اشتية يفتتح المؤتمر الوطني الفلسطيني للسكان الثلاثاء

متضررو عدوان 2014 يناشدون الدول العربية بالعمل على إنهاء معاناتهم

متضررو عدوان 2014 يناشدون الدول العربية بالعمل على إنهاء معاناتهم

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

منوعات

شاهد.. فيلم وثائقي يكشف خطط اغتيال عادل إمام

شاهد.. فيلم وثائقي يكشف خطط اغتيال عادل إمام

شاهد.. هدى طلعت تكشف تفاصيل علاقتها بزوجها علي الحجار

شاهد.. هدى طلعت تكشف تفاصيل علاقتها بزوجها علي الحجار

مثيرة وجريئة.. ياسمين الخطيب تشعل منصات التواصل بإطلالتها الأخيرة

مثيرة وجريئة.. ياسمين الخطيب تشعل منصات التواصل بإطلالتها الأخيرة

غادة عادل تثير الجدل بعد قضائها عطلتها الصيفية مع طليقها

غادة عادل تثير الجدل بعد قضائها عطلتها الصيفية مع طليقها

شاهد.. هيفاء وهبي تتألق بفستان جريء وأنيق

شاهد.. هيفاء وهبي تتألق بفستان جريء وأنيق

فيفي عبده لخبيرة الفلك: عايزة أعيش أكثر من 80 سنة

فيفي عبده لخبيرة الفلك: عايزة أعيش أكثر من 80 سنة

حورية فرغلي تكشف تفاصيل خضوعها لعملية استئصال رحم

حورية فرغلي تكشف تفاصيل خضوعها لعملية استئصال رحم

بالصور.. شيرين عبد الوهاب تتصدر الترند بعد ظهورها الأخير

بالصور.. شيرين عبد الوهاب تتصدر الترند بعد ظهورها الأخير

صور: ياسمينا علواني نجمة آراب جوت تالنت تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بحفل زفافها

صور: ياسمينا علواني نجمة آراب جوت تالنت تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بحفل زفافها

على طريقتها الخاصة.. نوال الزغبي تحتفل بعيد ميلادها برفقة ماغي بو غصن

على طريقتها الخاصة.. نوال الزغبي تحتفل بعيد ميلادها برفقة ماغي بو غصن

عربي

رئيس البرلمان العربي: العالمان العربي والإسلامي يمتلكان من عناصر القوة ما يجعلهما قوتين مؤثرتين

رئيس البرلمان العربي: العالمان العربي والإسلامي يمتلكان من عناصر القوة ما يجعلهما قوتين مؤثرتين

إيران والسودان تتفقان على استئناف العلاقات الدبلوماسية

إيران والسودان تتفقان على استئناف العلاقات الدبلوماسية

السوادن: الجيش يواصل تمشيط الخرطوم وتحذير أممي من خطورة الوضع الإنساني

السوادن: الجيش يواصل تمشيط الخرطوم وتحذير أممي من خطورة الوضع الإنساني

اليمن: مصرع شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بصاعقة رعدية

اليمن: مصرع شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بصاعقة رعدية