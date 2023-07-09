شاهد: نتنياهو يغادر اجتماع الحكومة لإجراء مشاورة أمنية عاجلة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو غادر جلسة الحكومة بشكل مفاجئ بعد أقل من دقيقة على بدئها برفقة سكرتيره العسكري.





ووفق صحيفة (يسرائيل هيوم) فإن "رئيس الوزراء نتنياهو خرج مع غالانت والسكرتير العسكري من اجتماع الحكومة إلى مكتبه الخاص لإجراء مشاورة أمنية عاجلة وغير عادية".





وفيما بعد قال موقع (خدشوت يسرائيل) إن "رئيس الوزراء نتنياهو عاد إلى جلسة الحكومة بعد أن خرج برفقة السكرتير العسكري على وجه السرعة".

رام الله - دنيا الوطن