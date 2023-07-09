متضررو عدوان 2014 يناشدون الدول العربية بالعمل على إنهاء معاناتهم

رام الله - دنيا الوطنناشد الناطق الإعلامي باسم اللجنة العليا لمتضرري عدوان 2014 الدول العربية الجزائر وقطر والإمارات والسعودية والكويت ومصر العمل على إنهاء معاناة متضرري حرب 2014 من خلال التبرع المالي للوكالة لتقوم بتعويض هؤلاء المتضررين.وقال في تصريح صحفي "أنه بالرغم من مرور تسعة سنوات على انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة صيف 2014، فما زال هناك عشرات الآلاف من المتضررين المنكوبين والذين ما زالوا يعانون من آثار العدوان في انتظار أن تصرف الوكالة لهم الأموال التي رصدت والذين وقعوا على عقود معها من أجل استلامها".وشكر مسلم دولتي الجزائر والإمارات على سرعة تلبية نداء الحق والواجب بتبرعهما السخي لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال من منازل وبنية تحتية لمخيم جنين البطولة والفداءوتمنى مسلم على هذه الدول كما استجابت لهذا العمل الإنساني لمخيم جنين أن تعمل على إنهاء معاناة متضرري عدوان 2014 الذين صبروا وتحملوا على مدار تسع سنوات من خلال التبرع لوكالة الغوث ووزارة الأشغال ومؤسسة (UNDP).و شدد أن "حقوق المتضررين لا تسقط بالتقادم، وأن الوكالة هي المسؤولة عن هذا الملف وتعويض المتضررين بعد منحها التفويض من الدول الممولة بعد المؤتمر الذي عقد بمصر بعد انتهاء العدوان".