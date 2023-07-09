الرئيس عباس يلتقي رؤساء الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية





رام الله - دنيا الوطناستقبل الرئيس محمود عباس، رؤساء الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية المنتخبين في جميع أنحاء الوطن، بحضور وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ووزير العمل نصري أبو جيش وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الدكتور محمد مصطفى، وقاضي قضاة فلسطين الشرعيين محمود الهباش، ورئيسة ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة.واطلع الرئيس عباس، من الوفد، على سير العمل في الغرف التجارية والصناعية والزراعية، والخطط الموضوعة لتطوير هذه القطاعات، مشددا على أهمية قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة في دعم الاقتصاد الوطني، وصمود المواطن الفلسطيني على أرضه.وقال الرئيس عباس: يجب أن نولي هذه القطاعات الحيوية الأهمية لتطويرها، بما يخدم اقتصادنا وتذليل جميع العقبات أمام زيادة الإنتاج والقدرة التصديرية، بما ينعكس على التشغيل والاقتصاد بشكل عام، مؤكدا أهمية مواصلة هذه اللقاءات من أجل تقديم التسهيلات وتشجيع الاستثمار.بدورهم، أكد رؤساء الغرف التجارية والصناعية والزراعية أهمية وجود تسهيلات بإجراءات منح تراخيص للمدن الصناعية الفلسطينية، من أجل تطوير عملها في مناطق جديدة، ومنحها أراضي لاستيعاب التوسع في أعمالها.وأشار رؤساء الغرف التجارية إلى أهمية إيجاد آلية لتسهيل تصدير المنتجات الفلسطينية إلى الخارج، وحل عدد من القضايا العالقة في الاستثمار، خاصة في قطاع إنتاج الكهرباء، لما لهذا الموضوع من أهمية في تخفيض تكلفة الإنتاج.كذلك طالب رؤساء الغرف بتسهيل حركة الأفراد والبضائع بين شقي الوطن الواحد (غزة والضفة) وكذلك بين فلسطين ومصر والأردن وتذليل العقبات التي تعيق ذلك.وقد أصدر الرئيس تعليماته للمختصين بالعمل لإزالة المعيقات التي تواجه القطاع الخاص ووعد بعقد لقاءات دورية مع الإتحاد لمتابعة حل هذه المعيقات.