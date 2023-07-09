الخارجية الروسية تحذر كييف من استهداف محطة زاباروجيا النووية

رام الله - دنيا الوطنعقبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على اعتراف نائبة وزير الدفاع الأوكراني آنا ماليار، باستهداف نظام كييف جسر القرم العام الماضي، وحذرت من استهداف محطة (زاباروجيا) النووية.ووصفت زاخاروفا نظام كييف "بالإرهابي" مضيفة أن "هذا النظام يحاول الآن بشكل ممنهج إلحاق الضرر بمحطة (زاباروجيا)، وفق ما أفاد موقع تلفزيون "روسيا اليوم".وأضافت "أن قمة الناتو كان يجب أن تولي اهتماما بالغا لهذه المسألة، وأنه في حال تضرر المحطة فإن الغالبية العظمى من أعضاء الحلف ستكون في منطقة التدمير المباشر".وتقع محطة (زاباروجيا) قرب مدينة (إنيرغودار) على الضفة الشرقية لنهر دنيبر، وهي أكبر محطة للطاقة الكهرذرية في أوروبا من حيث عدد المفاعلات والطاقة التي تولدها.