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عربي

رئيس البرلمان العربي: العالمان العربي والإسلامي يمتلكان من عناصر القوة ما يجعلهما قوتين مؤثرتين

رئيس البرلمان العربي: العالمان العربي والإسلامي يمتلكان من عناصر القوة ما يجعلهما قوتين مؤثرتين
رام الله - دنيا الوطن
أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أن العالمين العربي والإسلامي يمتلكان من عناصر القوة ما يجعلهما قوتين مؤثرتين على المستوى العالمي.

وشدد على أهمية التضامن العربي والإسلامي للتعامل مع التحديات المتشابكة التي تواجهها الدول العربية والإسلامية في الوقت الراهن، مضيفاً أن الدبلوماسية البرلمانية أصبح لها دور مهم ومحوري في تعزيز أسس ومرتكزات التعاون والتضامن بين العالمين العربي والإسلامي، وأن هذا ما يحرص عليه البرلمان العربي في تحركاته الخارجية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي والسيد نور الدين جان إسماعيلوف رئيس مجلس النواب في جمهورية أوزبكستان، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس البرلمان العربي إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، تلبيةً لدعوته لعقد مباحثات ثنائية مع المسؤولين في أوزبكستان، وكذلك المشاركة كمراقب دولي في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي تشهدها أوزبكستان في التاسع من يوليو الجاري، والتي تأتي نتيجة للتعديلات الدستورية التي شهدتها البلاد مؤخراً.

وخلال اللقاء، أكد العسومي أن البرلمان العربي حريص على التنسيق المشترك مع مجلس النواب الأوزبكي في المحافل الإقليمية والدولية، خاصةً في إطار اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي والجمعية البرلمانية الآسيوية، بما يدعم قضايا العالمين العربي والإسلامي، مشيراً في هذا السياق إلى الروابط الثقافية والتاريخية القوية التي تجمع بين الشعبين العربي والأوزبكي.

وأشاد العسومي بالإصلاحات الدستورية الأخيرة التي شهدتها جمهورية أوزبكستان، وأكد أنها تأتي انعكاساً لرغبة الشعب الأوزبكي في استمرار الإصلاحات والتغييرات الإيجابية التي تشهدها جمهورية أوزبكستان خلال السنوات الأخيرة، مضيفاً أن أوزبكستان تمثل نموذج مهم يحتذى به في مجال التطور الديمقراطي في العالم الإسلامي، وتقوم بدور كبير ومهم في الدفاع عن قضايا العالم الإسلامي.

من جانبه، أكد السيد نور الدين جان إسماعيلوف رئيس مجلس النواب في جمهورية أوزبكستان على الروابط القوية التي تجمع بين جمهورية أوزبكستان والدول العربية على كافة المستويات، معرباً عن شكره وتقديره إلى رئيس البرلمان العربي لتلبيته الدعوة للمشاركة كمراقب دولي في الانتخابات الرئاسية المبكرة في أوزبكستان. كما أكد رئيس مجلس النواب الأوزبكي على أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التقارب بين الشعبين الأوزبكي والعربي، معرباً عن تطلعه إلى أن تكون هناك خطوات مستقبلية لتدشين تعاون مؤسسي بين البرلمان العربي ومجلس النواب في جمهورية أوزبكستان.

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