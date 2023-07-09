رأفت يزور جنين ومخيمها ويؤكد على بسالة شعبنا في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية

قام عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، صالح رأفت بزيارة تفقدية لجنين ومخيمها ولمستشفى ابن سينا التخصصي بالمحافظة.وأطلع رأفت خلال زيارته لمخيم جنين الصامد على حجم الدمار الذي خلفته آلة الحرب الإسرائيلية واستمع لمعاناة عائلات المخيم وما تعرضوا له من اعتداءات بشعة ترقى لجرائم حرب والمأساة التي يعيشونها جراء هدم المنازل وتدمير البنية التحتية وشبكات المياه وقطع الكهرباء وغيرها من الانتهاكات التي خلفها الاحتلال.كما تفقد مستشفى ابن سينا التخصصي وأطلع على الوضع الصحي للجرحى والمصابين بما فيهم المصابين بإصابات بالغة الخطورة.وأشاد رأفت بصمود وبسالة شعبنا الفلسطيني في جنين ومخيمها وأكد على أن إرادة شعبنا لن تكسر وسيظل صامداً ثابتاً على أرضه في مواجهة الاحتلال الغاشم.