شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تُفرج عن القيادي في حماس الأسير حسن يوسف اليوم

سلطات الاحتلال تُفرج عن القيادي في حماس الأسير حسن يوسف اليوم
سلطات الاحتلال تفرج عن القيادي في حماس الأسير حسن يوسف ا
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن تفرج سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، عن القيادي في حركة حماس، الأسير الشيخ حسن يوسف.

وقال أويس نجل يوسف: "سيتم الإفراج عن الوالد الشيخ حسن يوسف يوم الأحد الموافق 09 تموز/ يوليو، وسيكون الاستقبال في قاعة نادي بيتونيا لمدة يومين من بعد صلاة العصر حتى الساعة العاشرة ليلاً".

واعتقلت قوات الاحتلال يوسف في 13 من شهر كانون الأول/ديسمبر لعام 2021، من منزله في بلدة بيتونيا غرب رام الله عقب اقتحام البلدة بقوات كبيرة.

يشار إلى أن يوسف أمضى 24 عاما في سجون الاحتلال، تعرض خلالها لـ20 اعتقال.

من جهته، دعا القيادي في حركة حماس في الضفة، حسين أبو كويك إلى أوسع مشاركة في استقبال الأسير يوسف، عقب الإفراج عنه من سجون الاحتلال اليوم الأحد.

وحث أبو كويك على المشاركة في استقباله وتهنئته بالإفراج عنه من أمام سجن (عوفر) مساء اليوم.

وقال: "سنحدد عاجلا مكان استقبال الشيخ وتهنئته، وحمدا لله على سلامته وأجر وعافية لشيخنا الحبيب".

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