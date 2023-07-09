دولي

بسبب التشريعات القضائية.. مئات من جنود الاحتياط في كوماندوز البحري يرفضون الخدمة العسكرية

بسبب التشريعات القضائية.. مئات من جنود الاحتياط في كوماندوز البحري يرفضون الخدمة العسكرية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن أكثر من 420 جنديًا من جنود الاحتياط في وحدة (كوماندوز) البحري "شايطيت 13" في إسرائيل الليلة الماضية، رفضهم للخدمة العسكرية لحين وقف مخطط التشريعات القضائية، وفق ما أفاد موقع (والا) الإسرائيلي.

يأتي ذلك في الوقت الذي استمرت فيه الليلة الماضية وللأسبوع الـ 27 نشاطات الحراك الاحتجاجي المناهض لخطة التغييرات في الجهاز القضائي.

وجرت المظاهرات في عدة مدن من ضمنها بئر السبع وحيفا، وذلك احتجاجا على طرح مشروع قانون حجة المعقولية على (كنيست) للمصادقة عليه بالقراءة الأولى غدا الاثنين، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وفي تل أبيب قام محتجون بسد شارع "أيالون" أمام حركة السير، فيما استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريقهم واعتقلت عددا منهم.

وصدمت دراجة نارية أحد المتظاهرين على الطريق ثم قام راكبها بتهديد المتظاهر بسكين مما أدى الى اصابته بجروح طفيفة، ولم  يعتقل المعتدي بعد.

وفي هرتسليا سد المحتجون عدداً من الطرق واشعلوا النيران بإطارات سيارات، كما جرت مظاهرات قبالة منزليْ الرئيس يتسحاق هيرتسوغ، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بينيامين نتانياهو في القدس ومنزل وزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت في بلدة عاميكام في شمال أراضي عام 48.

ويهدد منظمو النشاطات الاحتجاجية بتصعيدها بعد غد الثلاثاء لتشمل أيضا مطار "بن غوريون" في حال أقرت (كنيست) مشروع قانون حجة المعقولية بالقراءة الأولى.  

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