إعلام الاحتلال يكشف مقترحات غالانت لمنح "تسهيلات" للسلطة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد، مقترحات سيقدمها وزير جيش الاحتلال، يؤاف غالانت، لمنح وصفتها "تسهيلات" للسلطة الفلسطينية.

ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فإن وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، قال إنه سيعارض بشدة في اجتماع (كابينت) اليوم القرار الذي وصفه بـ "المخزي" بمنح تسهيلات ومزايا للسلطة الفلسطينية "التي تشجع الإرهاب"، وفق زعمه.





وتابع: "أنا واثق من أن بقية أعضاء (كابينت)، ووزراء الحكومة اليمينية، سيدعمونني، ولن يوافقوا على هذا الاقتراح غير الواقعي".





وكان رئيس مجلس الأمن القومي في إسرائيل، تساحي هنغبي، صرح بأنه "لا نريد أن نرى السلطة الفلسطينية تنهار، لأن لها دور مهم في السياق الأمني"، وفق ادعائه.