تمرد جديد في صفوف جيش الاحتلال ضد الإصلاحات القضائية

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، برفض المئات من جنود الاحتياط في وحدة الكوماندوز البحري الخدمة العسكرية وذلك رفضًا للإصلاحات القضائية التي تقودها حكومة بنيامين نتنياهو.ووفق موقع (واللا) الإسرائيلي، فإن "أكثر من 420 جنديًا من جنود الاحتياط في وحدة الكوماندوز البحري (شايطيت 13) أعلنوا الليلة الماضية، رفضهم للخدمة العسكرية لحين وقف مخطط التشريعات القضائية.ويشار إلى أن هذا التمرد ليس الأول، ففي وقت سابق أعلن 180 طيارًا في الاحتياط، وأكثر من 50 مراقبا وحوالي 40 مشغلًا للطائرات المسيرة رفضهم لحضور التدريب رفضًا للإصلاحات القضائية".