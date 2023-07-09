شؤون فلسطينية

جامعة النجاح الوطنيّة تواصل تصدّرها للمشهد الأكاديمي في فلسطين بالتصنيفات العالميّة

جامعة النجاح الوطنيّة تواصل تصدّرها للمشهد الأكاديمي في فلسطين بالتصنيفات العالميّة
جامعة النجاح الوطنية
رام الله - دنيا الوطن
تواصل جامعة النجاح الوطنية تصدّرها للمشهد الأكاديمي في فلسطين، بعد أن حققت المرتبة الأولى كأفضل جامعة فلسطينية، وصُنّفت واحدة من أفضل الجامعات في المنطقة والعالم، وفقًا لتصنيفات عالمية مرموقة صادرة عن مؤسسات التايمز وQS.

واستطاعت جامعة النجاح الوطنيّة أن تكون الجامعة الوحيدة فلسطينياً التي تتمكّن من دخول تصنيف التايمز البريطاني للتعليم العالي للمؤسسات الشابّة (Times Higher Education Young Universities Rankings 2023)، وصنّفت ضمن أفضل 101-150 جامعة شابّة على مستوى العالم في تصنيف أفضل الجامعات التي بلغ على تأسيسها 50 عاماً أو أقل.

كما صُنفت جامعة النجاح الوطنيّة واحدة من أفضل الجامعات في العالم، وحافظت على مركزها الأول فلسطينياً، وفقًا للتصنيف العالمي للجامعات (QS World University Ranking 2024) في أحدث إصداراته، ويذكر بأنّ مؤسسة QS العالميّة تصنف الجامعات بالاعتماد على مجموعة من المعايير، بما يشمل السمعة الأكاديمية، وسمعة أصحاب العمل، وقابليّة توظيف الخريجين، ونسب أعضاء هيئة التدريس، والاقتباسات العالميّة، وغيرها.


كما حقّقت الجامعة إنجازًا آخر بتحصيلها تقييم خمس نجوم (5 Stars) في نظام التقييم العالمي التابع لمؤسسة QS Stars Ratings، وشاركت الجامعة في معايير نوعيّة تتعلّق بالإبداع، والتعليم، وقابليّة توظيف الخريجين، والمرافق والخدمات المتاحة للطلبة، وغيرها. 


وقال د. نضال دويكات، نائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والتطوير والجودة إن الإنجازات العالمية المتميزة التي حققتها جامعة النجاح الوطنية هي اعتراف دولي على تطور الجامعة بشكل كبير ومكانتها كمؤسسة أكاديمية على لائحة أفضل الجامعات المرموقة في المنطقة والعالم، وتعكس التزامها بتقديم مستوى تعليمي عالمي وبرامج أكاديمية تواكب أعلى معايير الجودة. 

وأعرب د. دويكات عن امتنانه لمجلس أمناء الجامعة ولرئاسة وإدارة الجامعة على توجيهاتهم المستمرة التي تحث على الالتزام بتحقيق رسالة ورؤية الجامعة بأن تكون محل تقدير واحترام عالمي ودولي، وشكر أيضاً أسرة الجامعة بكافة كوادرها على جهودهم في جميع المجالات.



للاطلاع على نتائج تصنيفات THE: إضغط هنا

للاطلاع على نتائج تصنيفات QS العالميّة: إضغط هنا

#YoungUni #THEUniRankings

#QSWUR

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