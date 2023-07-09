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إعلام الاحتلال يكشف تفاصيل حادثة "غير معتادة" على الحدود مع لبنان

إعلام الاحتلال يكشف تفاصيل حادثة "غير معتادة" على الحدود مع لبنان
الحدود مع لبنان - أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، تفاصيل حادثة وصفتها بـ "غير معتادة"، وقعت عند الحدود مع لبنان يوم الأربعاء المنصرم وتم حلّها من خلال قنوات الاتصال مع قوات اليونيفيل.

ووفق إذاعة جيش الاحتلال فإن "حادثة غير معتادة تحصل مرة أخرى عند الحدود مع لبنان، حيث  دخل العشرات من جنود الجيش اللبناني ومعهم عناصر من حزب الله الأسبوع الماضي المناطق الخاضة للسيطرة الإسرائيلية".

وذكرت أنهم "مكثوا فيها نحو 20 دقيقة، وقع الحادث يوم الأربعاء بينما كان الجيش الإسرائيلي يقوم بنشاط عند الحدود في منطقة جبل المنارة".

وأشارت إلى أن "الجيش رفض استخدام تدابير لتفريقهم وحاول حل الحادث من خلال قنوات الاتصال مع اليونيفيل".

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