أزمة بين مصر وإسرائيل بسبب هذه القضية

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، اليوم الأحد، بأن وفداً إسرائيلياً يضم ممثلين عن مجلس الأمن القومي وجهاز الأمن العام (شاباك) ووزارة المواصلات، سيزور مصر قريباً من أجل وضع حد لأزمة الرحلات الجوية إلى شم الشيخ.ومن المتوقع للرحلات الجوية من بن غوريون إلى شرم الشيخ أن تتوقف الأسبوع المقبل، بسبب "عدم التنسيق الأمني ​​مع الجانب المصري".وتقول (مكان)، إن الرحلات الجوية المباشرة من مطار بن غوريون إلى شرم الشيخ، أُحيطت بكثير من التساؤلات في الأسابيع الأخيرة بسبب عدة جوانب أمنية وسياسية، مشيرة إلى أنه "يبدو الآن أن هناك تغييرًا إيجابيًا لحل الأزمة".وتضيف: بأن المسؤولين الذين يعالجون الموضوع، أصبحوا متفائلين بشأن حل الأزمة، فيما اتضح أن وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغيف، أكثر المعنيين بإيجاد حل لهذه الأزمة.وتعد الرحلات الجوية المباشرة من مطار بن غوريون إلى شرم الشيخ جزءًا من اتفاقية استراتيجية بين إسرائيل ومصر، ومن المتوقع أن يتلقى العديد من الإسرائيليين الذين حجزوا بالفعل رحلات جوية إلى شرم الشيخ للفترة القريبة القادم، رسالة اطمئنان، إذا سارت الأمور كما هو معد لها.