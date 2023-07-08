شؤون فلسطينية

هنية والعاروري يهاتفان والد الشهيد أحمد ياسين غيظان

هنية والعاروري يهاتفان والد الشهيد أحمد ياسين غيظان
الشهيد أحمد غيظان
رام الله - دنيا الوطن
هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية ونائبه صالح العاروري، مساء السبت، الشيخ هلال غيظان، والد الشهيد أحمد ياسين غيظان.

وقال هنية إنّ "فلسطين كلها تفخر بهذا البطل المقدام، الذي سطر صفحة مشرقة من صفحات جهاد أبناء شعبنا أحفاد الشيخ أحمد ياسين، وهو يقاتل الصهاينة على أعتاب المستوطنة التي يسكنها الوزير المتطرف يتسلإيل سموتريتش".

وهنأ هنية والد الشهيد وعائلته "بهذه الشهادة العظيمة التي ستكون نبراسًا يضيء للجيل كله طريق الحرية والانتصار، مؤكدا أن مثل هذه البطولات تُلهم ثوارنا ومقاومينا وتفتح أمامهم بابًا آخر من الأمل، بحتمية انتصارنا ودحر المحتلين من أرضنا قريبًا إن شاء الله".

بدوره، تقدم العاروري بالتهنئة لوالد الشهيد أحمد ياسين غيظان، ووصفه بأنه سليل عائلة مجاهدة قدمت الكثير من التضحيات في سبيل الوطن والقدس والمسجد الأقصى المبارك.

وقال إنّ "عملية أحمد ياسين كان وقعها على قلوب أبناء شعبنا كالبلسم الذي يشفي الجراح، وهي تأتي بعد ساعات من اندحار العدو من جنين بعد مجزرة بشعة نفذها بحق أهل المدينة والمخيم وبيوتهم وممتلكاتهم".

بدوره، شكر الشيخ هلال غيظان، هنية والعاروري على هذه التهنئة، مؤكدا أنّ فلسطين والقدس والأقصى يستحقون منا كل غالٍ ونفيس، وأننا مستعدون لتقديم المزيد من أجل هذا الوطن العزيز، مترحمًا على ولده الشهيد.

واستشهد أحمد ياسين غيظان (19 عامًا) الخميس، عقب عملية إطلاق نار نفذها شمالي الضفة الغربية استهدفت جنودًا في مستوطنة "كدوميم"، وأسفرت عن مقتل أحدهم، فيما أعلنت كتائب القسام مسؤوليتها عن العملية.

وأكد جيش الاحتلال في بيان مقتضب صدر عنه، مساء الخميس الماضي، أن القتيل جندي في لواء "غفعاتي"، ويسكن في مستوطنة، شرق جنين.

وقالت (كتائب القسام) في بيان رسمي "تعلن كتائب الشهيد عز الدين القسام، مسؤوليتها عن العملية البطولية، التي وقعت في مغتصبة كدوميم، قرب قلقيلية عصر الخميس وأسفرت عن مقتل جنديٍ صهيونيٍ، وإصابة آخر بجراحٍ حرجة، ونزف إلى أبناء شعبنا وأمتنا فارس هذه العملية البطولية الشهيد القسامي المجاهد، أحمد ياسين هلال غيظان من قرية قبيا غرب رام الله".

أخبار ذات صلة

إصابة 4 مواطنين برصاص الاحتلال شرق قلقيلية

إصابة 4 مواطنين برصاص الاحتلال شرق قلقيلية

هنية والعاروري يهاتفان والد الشهيد أحمد ياسين غيظان

هنية والعاروري يهاتفان والد الشهيد أحمد ياسين غيظان

بن غفير: سأعارض بشدة أي قرار في &quot;كابينيت&quot; بمنح تسهيلات ومزايا للسلطة

بن غفير: سأعارض بشدة أي قرار في "كابينيت" بمنح تسهيلات ومزايا للسلطة

تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الـ27 على التوالي

تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الـ27 على التوالي

أبو حسنة: &quot;أونروا&quot; ستدفع بدل إيجار ومساعدات لأصحاب المنازل المدمرة في جنين

أبو حسنة: "أونروا" ستدفع بدل إيجار ومساعدات لأصحاب المنازل المدمرة في جنين

المباحث برفح تَضبط قرابة 4 آلاف قطعة مُفرقعات

المباحث برفح تَضبط قرابة 4 آلاف قطعة مُفرقعات

قيادي بالديمقراطية: قرارات القيادة الأخيرة لا ترقى لمستوى قرارات &quot;الوطني والمركزي&quot;

قيادي بالديمقراطية: قرارات القيادة الأخيرة لا ترقى لمستوى قرارات "الوطني والمركزي"

مقرها النادي البحري.. عروض &quot;سيرك&quot; في غزة

مقرها النادي البحري.. عروض "سيرك" في غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابة 4 مواطنين برصاص الاحتلال شرق قلقيلية

إصابة 4 مواطنين برصاص الاحتلال شرق قلقيلية

هنية والعاروري يهاتفان والد الشهيد أحمد ياسين غيظان

هنية والعاروري يهاتفان والد الشهيد أحمد ياسين غيظان

المباحث برفح تَضبط قرابة 4 آلاف قطعة مُفرقعات

المباحث برفح تَضبط قرابة 4 آلاف قطعة مُفرقعات

العوض يحدد خطوتين حتى لا تبقى قرارات اجتماع القيادة حبيسة الأدراج

العوض يحدد خطوتين حتى لا تبقى قرارات اجتماع القيادة حبيسة الأدراج

الاحتلال يصيب شابا في قلقيلية ويعتدي على مقدسيين في شعفاط

الاحتلال يصيب شابا في قلقيلية ويعتدي على مقدسيين في شعفاط

تدهور الوضع الصحيّ للأسير رائد بدوان

تدهور الوضع الصحيّ للأسير رائد بدوان

الصالح يفتتح مشاريع تطويرية في محافظة طوباس ويلبي احتياجات المالح والمضارب البدوية

الصالح يفتتح مشاريع تطويرية في محافظة طوباس ويلبي احتياجات المالح والمضارب البدوية

مشعل: قطاع غزة يٌعاقب بالحصار المفروض عليه لاختياره (حماس) في الانتخابات

مشعل: قطاع غزة يٌعاقب بالحصار المفروض عليه لاختياره (حماس) في الانتخابات

منوعات

صور: ياسمينا علواني نجمة آراب جوت تالنت تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بحفل زفافها

صور: ياسمينا علواني نجمة آراب جوت تالنت تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بحفل زفافها

على طريقتها الخاصة.. نوال الزغبي تحتفل بعيد ميلادها برفقة ماغي بو غصن

على طريقتها الخاصة.. نوال الزغبي تحتفل بعيد ميلادها برفقة ماغي بو غصن

ليلى علوي تتصدر الترند برقصتها على &quot;هرمون السعادة&quot; أمام شاطئ البحر

ليلى علوي تتصدر الترند برقصتها على "هرمون السعادة" أمام شاطئ البحر

شاهد: هالة صدقي تستمع بالإجازة الصيفة برفقة أبنائها في العريش

شاهد: هالة صدقي تستمع بالإجازة الصيفة برفقة أبنائها في العريش

بالفيديو: عمرو مصطفى يكشف حقيقة اعتزال الكينج محمد منير الغناء

بالفيديو: عمرو مصطفى يكشف حقيقة اعتزال الكينج محمد منير الغناء

ياسمين صبري تخرج عن صمتها وتعلّق على اتهامات تقليدها جورجينا رودريجز

ياسمين صبري تخرج عن صمتها وتعلّق على اتهامات تقليدها جورجينا رودريجز

حورية فرغلي تخضع لعملية قاسية وهذه تفاصيل حالتها الصحية

حورية فرغلي تخضع لعملية قاسية وهذه تفاصيل حالتها الصحية

فيديو: بعد أيام قليلة على انفصالها.. غادة عبد الرازق تحتفل بعيد ميلادها

فيديو: بعد أيام قليلة على انفصالها.. غادة عبد الرازق تحتفل بعيد ميلادها

من هم أبرز المشاهير الذين انضموا إلى تطبيق (ثريدز) الحديث؟

من هم أبرز المشاهير الذين انضموا إلى تطبيق (ثريدز) الحديث؟

إيمان العاصي تكشف لأول مرة تفاصيل مرعبة حول تعرضها للتحرش

إيمان العاصي تكشف لأول مرة تفاصيل مرعبة حول تعرضها للتحرش

عربي

السوادن: الجيش يواصل تمشيط الخرطوم وتحذير أممي من خطورة الوضع الإنساني

السوادن: الجيش يواصل تمشيط الخرطوم وتحذير أممي من خطورة الوضع الإنساني

اليمن: مصرع شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بصاعقة رعدية

اليمن: مصرع شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بصاعقة رعدية

مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين جراء إطلاق نار شرقي لبنان

مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين جراء إطلاق نار شرقي لبنان

الحكومة العراقية تُعلن فتح تحقيق بقضية الإسرائيلية المُختطفة

الحكومة العراقية تُعلن فتح تحقيق بقضية الإسرائيلية المُختطفة