بن غفير: سأعارض بشدة أي قرار في "كابينيت" بمنح تسهيلات ومزايا للسلطة

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، مساء اليوم السبت، أنه سيعارض وبشدة أي قرار سيتخذ لمنح تسهيلات ومزايا للسلطة الفلسطينية، خلال اجتماع (كابينيت) غداً الأحد.ونقلت قناة (كان) الإسرائيلية عن بن غفير قوله "سأعارض بشدة في اجتماع الكابينت غدا، القرار بمنح تسهيلات ومزايا للسلطة الفلسطينية التي تشجع الإرهاب".وأضاف بن غفير "أنا واثق من أن بقية أعضاء الكابينيت، ووزراء الحكومة اليمينية، سيدعمونني، ولن يوافقوا على هذا الاقتراح غير الواقعي".