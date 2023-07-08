أبو حسنة: "أونروا" ستدفع بدل إيجار ومساعدات لأصحاب المنازل المدمرة في جنين

رام الله - دنيا الوطنأعلن المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عدنان أبو حسنة، مساء اليوم السبت، أن الوكالة ستدفع مبالغ مالية "بدل إيجار" ومساعدات نقدية لأصحاب المنازل المدمرة في مخيم جنين.وقال أبو حسنة إن "أونروا" تقوم حاليا بعمليات تقدير وتقييم للأضرار التي لحقت بالبيوت والممتلكات، موضحًا أن الوكالة ستدفع بدل إيجار لفترة مؤقتة لأصحاب البيوت التي باتت غير صالحة للسكن حتى إنجاز عملية إعمارها، إضافة إلى مساعدات نقدية بصورة عاجلة.وتعرضت مدينة جنين ومخيمها، فجر الاثنين الماضي، لعدوان استمر على مدار يومين متواصلين أسفر عن استشهاد 12 مواطنا وإصابة 140 آخرين بينهم 30 في حالة خطيرة، وتدمير مئات المنازل والبنية التحتية من طرق وكهرباء ومياه وصرف صحي.