شؤون فلسطينية

مقرها النادي البحري.. عروض "سيرك" في غزة

مقرها النادي البحري.. عروض "سيرك" في غزة
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
وقع رئيس بلدية غزة يحيى السراج، مذكرة تفاهم لإقامة خيمة "سيرك" ترفيهية في النادي البحري على شاطئ بحر المدينة، بهدف توفير أماكن للترفيه وتنظيم عروض السيرك المختلفة.

وشارك في توقيع المذكرة، مدير مؤسسة (ACS) الإيطالية ميري كالفيلي، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة إسماعيل للتنمية، إسماعيل مشتهى، وملتزم النادي البحري رامي كحيل، وممثل فرق السيرك ماجد المسلمي.

وتهدف الاتفاقية لإقامة خيمة "سيرك" في النادي البحري بهدف تنظيم عروض للسرك المختلفة والترفيه عن المواطنين والزوار .

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