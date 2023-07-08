منع السباحة في بحر غزة حتى نهاية الأسبوع

رام الله - دنيا الوطنحذرت بلدية غزة، اليوم السبت، المواطنين من السباحة في شاطئ البحر بدءاً من ظهر اليوم السبت حتى الأربعاء المقبل.وأعلنت طواقم الانقاذ في بلدية غزة منع السباحة بشكل كامل بدءً من اليوم السبت 2023/07/08 وحتى صباح يوم الأربعاء 2023/07/12، وتدعو المصطافين الابتعاد عن الشاطئ مسافة 15 مترًا بسبب الارتفاع الملحوظ في الأمواج ونشاط التيارات المائية.وأهابت بالمصطافين ضرورة اتباع إرشادات المنقذين البحريين والالتزام برايات الإنقاذ المنتشرة على طول شاطئ البحر، حفاظاً على سلامتكم وسلامة أبنائكم.