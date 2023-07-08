الاحتلال يصيب شابا في قلقيلية ويعتدي على مقدسيين في شعفاط

رام الله - دنيا الوطنأصيب شاب فلسطيني، مساء اليوم السبت برصاص قوات الاحتلال، عقب إطلاق النار عليه قرب جدار الفصل العنصري المقام على أراضي المواطنين شرقي مدينة قلقيلية.وقالت مصادر محلية، إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص على شاب وأصابوه في قدمه شرق قلقيلية وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.بالتزامن مع ذلك أغلقت قوات الاحتلال المدخلين الشمالي والغربي لبلدة تقوع شرق بيت لحم بالبوابات الحديدية، مما أدى لتعطيل حركة المواطنين.كذلك اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط شمال شرق القدس، وأزالت لافتة داعمة للمقاومة الفلسطينية، وسط اعتداءات وحشية على المواطنين والشبان المقدسيين داخل مركباتهم.وداهمت قوات عسكرية من جيش الاحتلال مخيم شعفاط، وأطلقت قنابل الغاز والصوت بكثافة خلال اقتحامها المخيم.وفي منطقة باب العامود في القدس المحتلة، قام جنود الاحتلال باستفزاز عدد من الشبان المقدسيين بتفتيشهم والتدقيق في هوياتهم، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال في المكان.