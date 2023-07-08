الرجوب يبحث تعزيز التعاون مع وزير الشباب والرياضة الجزائري

رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية الفريق جبريل الرجوب، مع وزير الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية عبد الرحمن حماد اليوم السبت في الجزائر العاصمة اليات تعزيز التعاون الشبابي والرياضي بين البلدين.وأطلع الرجوب خلال اللقاء الوزير حماد على الحالة الرياضية والشبابية الفلسطينية وما تشهده من تطور، إضافة لما تواجهه من معيقات وتحديات وخاصة تلك التي يضعها الاحتلال وتستهدف الرياضة والرياضيين وتعرقل عجلة التطوير.وقدم الرجوب التهنئة بمناسبة الذكرى ال 61 لاستقلال الجزائر، آملا من الله أن يديم الأمن والأمان وأن تحقق الجزائر مزيدا من الازدهار في كافة المجالات وعلى رأسها الرياضة.كما هنأ الوزير حماد لنجاح بلاده في تنظيم واستضافة دورة الألعاب العربية الخامسة عشر.كما وجه الرجوب الشكر للجزائر على ما شهدته بعثة فلسطين المتواجدة في الجزائر للمشاركة في دورة الألعاب العربية من حفاوة استقبال منذ وصولها إلى الجزائر.ودعا الرجوب وزير الشباب والرياضة الجزائري والأندية الجزائرية لزيارة فلسطين واللعب على أرضها إضافة لتبادل زيارات الوفود الشبابية بين البلدين.بدوره، أكد الوزير حماد استعداد وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية في الجزائر لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة وعلى كافة الأصعدة.