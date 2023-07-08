الصالح يفتتح مشاريع تطويرية في محافظة طوباس ويلبي احتياجات المالح والمضارب البدوية

رام الله - دنيا الوطنافتتح وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، عددا من المشاريع التطويرية في بلدات طمون، وعين البيضا، وطوباس، وواد الفارعة، إضافة لتفقده بلدة المالح حيث استمع لاحتياجات أهلها ولبى عددا منها بشكل عاجل كتوفير عدد من الخيم والبركسات وسيارة للدفع الرباعي، وبحث إمكانية توصيل المياه لهم.جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لمحافظة طوباس اليوم السبت، استهلها بزيارة لبلدة عين البيضا وافتتح فيها مشروع مدخل البلدة والذي نفذته الوزارة وبتمويل حكومي بلغ 320 الف شيقل، كما وتفقد مشروع توسعة وتأهيل مبنى المجلس القروي فيها، إضافة إلى افتتاح مشروع طرق داخلية في مدينة طوباس بقيمة 1.2 مليون شيقل وبتمويل حكومي، إلى جانب افتتاح مشروع تأهيل وتعبيد شارع العشارين في طمون بتمويل من صندوق النقد العربي بإدارة البنك الإسلامي للتنمية وبقيمة 900 ألف شيقل، إضافة لافتتاح مشروع شارع البساتين بقيمة 450 الف شيقل بتمويل حكومي، ومشروع شارع الفارعة- ياصيد بقيمة 650 الف يورو بتمويل من صندوق النقد العربي.وأكد الصالح خلال زيارته حرص الوزارة الدائم ومساعيها الدؤوبة لتوفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ مشاريع تطويرية تنموية تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة أماكن تواجدهم بلا استثناء، وضمان استمرارية تقديم تلك الخدمات.وأضاف الصالح: "أن افتتاح مجموعة من المشاريع التي تتعلق بتطوير البنية التحتية وخاصة فيما يتعلق بتأهيل وتعبيد الطرق والشوارع يأتي في سياق الحرص على تسهيل الحركة للمواطنين وتعزيز تواصلهم مع محيطهم وتمكينهم من الوصول الأمن لمنازلهم وأراضيهم وتمكينهم من استغلالها على النحو الأمثل والاستثمار فيها بما يخدم المساعي المتعلقة بتحقيق تنمية شاملة في كافة المجالات."ورافق الوزير خلال جولته، نائب المحافظ أحمد الأسعد، ومدير عام حكم محلي طوباس مؤيد شحادة، ونائب مدير عام المشاريع محمد القاضي، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام صايل حنون.