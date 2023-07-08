وفد (فتح): الرئيس عباس وجه الحكومة بالبدء الفوري لإعادة إعمار جنين ومخيمها

رام الله - دنيا الوطنبتكليف من الرئيس محمود عباس، تفقد وفد من قيادة حركة "فتح" ضم أعضاء من اللجنة المركزية برئاسة نائب رئيس الحركة محمود العالول، وأعضاء من المجلس الثوري، والإعلام الرسمي والحركي، مدينة ومخيم جنين.وبدأت جولة الوفد في مخيم جنين، بزيارة مقبرة الشهداء وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء معركة جنين الأخيرة، وزيارة عدد من المنازل والمرافق والشوارع التي تعرضت للتدمير والتخريب خلال العدوان الأخير، ولاقت الجولة ارتياحا وترحيبا رسميا وشعبيا.وزار الوفد مقر إقليم حركة "فتح"، وكان في استقبالهم أمين سر اقليم جنين عطا أبو رميلة وأعضاء الإقليم، حيث استمع إلى الدور الذي قامت به حركة "فتح" بالدفاع عن أبناء شعبنا في العدوان الإسرائيلي الأخير الذي طال المخيم والمدينة.والتقى الوفد، في مدينة جنين، رئيس البلدية نضال العبيدي، بحضور أعضاء البلدية، واستمع إلى شرح حول ما تعرضت له المدينة من دمار خلال العدوان.وتفقد وفد قيادة "فتح" والاعلام الرسمي والحركي، كنسية دير اللاتين في المدينة، والتي تعرضت لأضرار جسيمة جراء استهدافها من قبل قوات الاحتلال.واستمع الوفد من مدير مستشفى خليل سليمان الحكومي، وسام بكر، إلى شرح حول معاناة الطواقم الطبية خلال تقديمها العلاج لمصابي العدوان، واستهدافهم بشكل مباشر من قبل قوات الاحتلال خلال تأديتهم واجبهم.كما زار الوفد، مقر قيادة المنطقة، واستمع إلى عدة كلمات من ممثلي المؤسسات.وحيا العالول باسم الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية، صمود أهالي مدينة ومخيم جنين في وجه الاحتلال، مؤكدا ان تعليمات سيادته كانت واضحة وصريحة بضرورة توفير كافة الامكانيات لإعادة اعمار مخيم ومدينة جنين، وقد تم تشكيل لجنة بهذا الخصوص، وأن الرئيس يتابع عملية إعادة الاعمار بشكل مباشر.وضم الوفد أعضاء اللجنة المركزية: روحي فتوح، وعباس زكي، وعزام الأحمد، ونبيل أبو ردينة، وتوفيق الطيراوي، ومحمد المدني، والإعلام الرسمي والحركي.