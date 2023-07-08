دولي

إيران والسودان تتفقان على استئناف العلاقات الدبلوماسية

إيران والسودان تتفقان على استئناف العلاقات الدبلوماسية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن طهران اتفقت مع الخرطوم على استئناف العلاقات الدبلوماسية، وتبادل التمثيل القنصلي.

وأضاف عبد اللهيان، "اتفقت مع نظيري السوداني على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح السفارات".

وتابع : "ناقشنا تطورات السودان والتدخلات الأجنبية في الأزمة في هذا البلد حيث نؤكد أن الأزمة السودانية مصدر قلق مشترك وأكدنا على ضرورة الحوار ووقف إطلاق النار في السودان".

وفي وقت سابق، أكدت الخارجية السودانية تباحث الطرفان الإيراني والسوداني بشأن إعادة العلاقات بين البلدين في أقرب وقت، مؤكدين على أهمية أن تعود العلاقات السودانية الإيرانية إلى سابق عهدها.

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