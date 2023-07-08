مشعل: قطاع غزة يٌعاقب بالحصار المفروض عليه لاختياره (حماس) في الانتخابات

رام الله - دنيا الوطندعا رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج خالد مشعل الأمة لدعم صمود شعبنا الفلسطيني ومقاومته، والانخراط في مشروع تحرير فلسطين، مشيدا بدولة الجزائر الشقيقة ومواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية.وقال مشعل في كلمته أمس الجمعة خلال مشاركته في مهرجان لحركة مجتمع السلم بالجزائر بمناسبة الذكرى الـ 32 لتأسيس حركة حمس وعيد الاستقلال: "إننا نريد بصمتكم في تحرير فلسطين"، مؤكدا أنه لا مستقبل للاحتلال على أرضنا.وأشاد بدولة الجزائر على مواقفها التاريخية من القضية الفلسطينية، منوهاً بتبرع الرئاسة الجزائرية لصالح إعادة إعمار مخيم جنين.وذكر مشعل مناقب المؤسس الراحل محفوظ نحناح وسماته القيادية، مستذكراً تجربته الشخصية معه في العمل لفلسطين في أكثر من قُطر.وحول الشراكة السياسية، أكد مشعل أن مفهوم الشراكة متجذر في فكر وأدبيات الحركات الإسلامية، مشيرا إلى أن الشراكة السياسية المفتوحة على نتائج العملية الديمقراطية مهمة للجميع في تحمل أعباء العمل الوطني.وذكَّر مشعل بتجربة (حماس) في هذا الأمر، معتبراً أن الشراكة مفهوم متعدد الاتجاهات، وأن جميع الأطراف يجب أن تكون مستعدة للشراكة، منوها بأن قطاع غزة يٌعاقب بالحصار المفروض عليه منذ عام 2006 لاختياره حركة (حماس) في الانتخابات العامة.