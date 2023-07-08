شؤون فلسطينية

مشعل: قطاع غزة يٌعاقب بالحصار المفروض عليه لاختياره (حماس) في الانتخابات

مشعل: قطاع غزة يٌعاقب بالحصار المفروض عليه لاختياره (حماس) في الانتخابات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعا رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج خالد مشعل الأمة لدعم صمود شعبنا الفلسطيني ومقاومته، والانخراط في مشروع تحرير فلسطين، مشيدا بدولة الجزائر الشقيقة ومواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية.

وقال مشعل في كلمته أمس الجمعة خلال مشاركته في مهرجان لحركة مجتمع السلم بالجزائر بمناسبة الذكرى الـ 32 لتأسيس حركة حمس وعيد الاستقلال: "إننا نريد بصمتكم في تحرير فلسطين"، مؤكدا أنه لا مستقبل للاحتلال على أرضنا.

وأشاد بدولة الجزائر على مواقفها التاريخية من القضية الفلسطينية، منوهاً بتبرع الرئاسة الجزائرية لصالح إعادة إعمار مخيم جنين.

وذكر مشعل مناقب المؤسس الراحل محفوظ نحناح وسماته القيادية، مستذكراً تجربته الشخصية معه في العمل لفلسطين في أكثر من قُطر.

وحول الشراكة السياسية، أكد مشعل أن مفهوم الشراكة متجذر في فكر وأدبيات الحركات الإسلامية، مشيرا إلى أن الشراكة السياسية المفتوحة على نتائج العملية الديمقراطية مهمة للجميع في تحمل أعباء العمل الوطني.

وذكَّر مشعل بتجربة (حماس) في هذا الأمر، معتبراً أن الشراكة مفهوم متعدد الاتجاهات، وأن جميع الأطراف يجب أن تكون مستعدة للشراكة، منوها بأن قطاع غزة يٌعاقب بالحصار المفروض عليه منذ عام 2006 لاختياره حركة (حماس) في الانتخابات العامة.

أخبار ذات صلة

الصالح يفتتح مشاريع تطويرية في محافظة طوباس ويلبي احتياجات المالح والمضارب البدوية

الصالح يفتتح مشاريع تطويرية في محافظة طوباس ويلبي احتياجات المالح والمضارب البدوية

وفد (فتح): الرئيس عباس وجه الحكومة بالبدء الفوري لإعادة إعمار جنين ومخيمها

وفد (فتح): الرئيس عباس وجه الحكومة بالبدء الفوري لإعادة إعمار جنين ومخيمها

مشعل: قطاع غزة يٌعاقب بالحصار المفروض عليه لاختياره (حماس) في الانتخابات

مشعل: قطاع غزة يٌعاقب بالحصار المفروض عليه لاختياره (حماس) في الانتخابات

في الذكرى السنوية التاسعة.. لجنة متضرري عدوان 2014 تطالب الوكالة بالإيفاء بتعهداتها

في الذكرى السنوية التاسعة.. لجنة متضرري عدوان 2014 تطالب الوكالة بالإيفاء بتعهداتها

قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط وتعتدي بوحشية على شبان مقدسيين

قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط وتعتدي بوحشية على شبان مقدسيين

الاحتلال يعتقل شقيقين من بدو شمال غرب القدس

الاحتلال يعتقل شقيقين من بدو شمال غرب القدس

رام الله: النيابة العامة تختتم أعمال مؤتمرها السنوي الحادي عشر

رام الله: النيابة العامة تختتم أعمال مؤتمرها السنوي الحادي عشر

التربية تعلن بدء التسجيل للصف التمهيدي في عدد من رياض الأطفال الخاصة

التربية تعلن بدء التسجيل للصف التمهيدي في عدد من رياض الأطفال الخاصة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الصالح يفتتح مشاريع تطويرية في محافظة طوباس ويلبي احتياجات المالح والمضارب البدوية

الصالح يفتتح مشاريع تطويرية في محافظة طوباس ويلبي احتياجات المالح والمضارب البدوية

مشعل: قطاع غزة يٌعاقب بالحصار المفروض عليه لاختياره (حماس) في الانتخابات

مشعل: قطاع غزة يٌعاقب بالحصار المفروض عليه لاختياره (حماس) في الانتخابات

قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط وتعتدي بوحشية على شبان مقدسيين

قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط وتعتدي بوحشية على شبان مقدسيين

الثقافة تُصدر بياناً بمناسبة الذكرى 51 لاستشهاد الأديب غسان كنفاني

الثقافة تُصدر بياناً بمناسبة الذكرى 51 لاستشهاد الأديب غسان كنفاني

اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية تطلق مخيماتها لعام 2023

اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية تطلق مخيماتها لعام 2023

غزة: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

غزة: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

الاحتلال يعتقل شابيْن من سلواد والمغير شرق رام الله

الاحتلال يعتقل شابيْن من سلواد والمغير شرق رام الله

غوتيريش يرفض التراجع عن إدانته لإسرائيل في عدوانها على جنين

غوتيريش يرفض التراجع عن إدانته لإسرائيل في عدوانها على جنين

منوعات

صور: ياسمينا علواني نجمة آراب جوت تالنت تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بحفل زفافها

صور: ياسمينا علواني نجمة آراب جوت تالنت تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بحفل زفافها

على طريقتها الخاصة.. نوال الزغبي تحتفل بعيد ميلادها برفقة ماغي بو غصن

على طريقتها الخاصة.. نوال الزغبي تحتفل بعيد ميلادها برفقة ماغي بو غصن

ليلى علوي تتصدر الترند برقصتها على &quot;هرمون السعادة&quot; أمام شاطئ البحر

ليلى علوي تتصدر الترند برقصتها على "هرمون السعادة" أمام شاطئ البحر

شاهد: هالة صدقي تستمع بالإجازة الصيفة برفقة أبنائها في العريش

شاهد: هالة صدقي تستمع بالإجازة الصيفة برفقة أبنائها في العريش

بالفيديو: عمرو مصطفى يكشف حقيقة اعتزال الكينج محمد منير الغناء

بالفيديو: عمرو مصطفى يكشف حقيقة اعتزال الكينج محمد منير الغناء

ياسمين صبري تخرج عن صمتها وتعلّق على اتهامات تقليدها جورجينا رودريجز

ياسمين صبري تخرج عن صمتها وتعلّق على اتهامات تقليدها جورجينا رودريجز

حورية فرغلي تخضع لعملية قاسية وهذه تفاصيل حالتها الصحية

حورية فرغلي تخضع لعملية قاسية وهذه تفاصيل حالتها الصحية

فيديو: بعد أيام قليلة على انفصالها.. غادة عبد الرازق تحتفل بعيد ميلادها

فيديو: بعد أيام قليلة على انفصالها.. غادة عبد الرازق تحتفل بعيد ميلادها

من هم أبرز المشاهير الذين انضموا إلى تطبيق (ثريدز) الحديث؟

من هم أبرز المشاهير الذين انضموا إلى تطبيق (ثريدز) الحديث؟

إيمان العاصي تكشف لأول مرة تفاصيل مرعبة حول تعرضها للتحرش

إيمان العاصي تكشف لأول مرة تفاصيل مرعبة حول تعرضها للتحرش

عربي

السوادن: الجيش يواصل تمشيط الخرطوم وتحذير أممي من خطورة الوضع الإنساني

السوادن: الجيش يواصل تمشيط الخرطوم وتحذير أممي من خطورة الوضع الإنساني

اليمن: مصرع شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بصاعقة رعدية

اليمن: مصرع شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بصاعقة رعدية

مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين جراء إطلاق نار شرقي لبنان

مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين جراء إطلاق نار شرقي لبنان

الحكومة العراقية تُعلن فتح تحقيق بقضية الإسرائيلية المُختطفة

الحكومة العراقية تُعلن فتح تحقيق بقضية الإسرائيلية المُختطفة