شؤون فلسطينية

في الذكرى السنوية التاسعة.. لجنة متضرري عدوان 2014 تطالب الوكالة بالإيفاء بتعهداتها

في الذكرى السنوية التاسعة.. لجنة متضرري عدوان 2014 تطالب الوكالة بالإيفاء بتعهداتها
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت اللجنة العليا لمتضرري عدوان 2014 أنه لن يضيع حق ورائه مطالب في الضغط من أجل انتزاع حقوق المتضررين وتعويضهم.

وقالت اللجنة في بيان صحفي صادر عنها، بمناسبه مرور 9 سنوات على انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة صيف 2014، والذي استمر 51 يومًا وخلّف دمارًا كبيرًا وأوضاعًا إنسانية صعبة "إنه بالرغم من مرور هذه الأعوام وما تلاها من حروب واعتداءات أخرى والتي آخرها العدوان على مخيم جنين فإنه ما زال هناك عشرات الآلاف من المتضررين المنكوبين والذين ما زالوا يعانون من آثار العدوان في انتظار أن تصرف الوكالة لهم الأموال التي رصدت والتي وقعوا على عقود معها من أجل استلامها".

وشدد البيان أن "حقوق المتضررين لا تسقط بالتقادم بالرغم من مرور تسع سنوات على صبرهم وتحملهم، خاصة أن الوكالة هي المسؤولة عن هذا الملف وتعويض المتضررين بعد منحها التفويض من الدول الممولة بعد المؤتمر الذي عقد بمصر بعد انتهاء العدوان ".

وتابع البيان "أنه مازال عدد كبير من أصحاب المنازل المهدومة والمتضررين يعانون ويلات هذا العدوان، مشيرا إلى ستون ألف أسرة متضررة منازلها ما بين هدم كلي وأضرار بليغة غير صالحة للسكن وأضرار جزئية لم يتلقوا أي دولار واحد من وكاله الغوث التي استعدت ووقعت عقود مع المتضررين بالمبالغ المستحقة لهم".

وشدد البيان أنه بالرغم من مرور تسع سنوات إلا أن الوكالة ما زالت تماطل وتسوف في دفع التعويضات لهذه العوائل بحجة عدم وجود تمويلات، عدا المحاولات من قبل إدارات الوكالة بإغلاق الملف.

وفي هذه الذكرى، طالبت اللجنة وكالة الغوث ممثلة بالمفوض العام فيليب لازاريني ومدير شؤون الوكالة توماس وايت بالإيفاء بالتعهدات والعقود التي وقعت مع المتضررين بدفع التعويضات لهم دون مماطلة وتسويف.

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