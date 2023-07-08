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السوادن: الجيش يواصل تمشيط الخرطوم وتحذير أممي من خطورة الوضع الإنساني

السوادن: الجيش يواصل تمشيط الخرطوم وتحذير أممي من خطورة الوضع الإنساني
السودان
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام سودانية أن سماء العاصمة الخرطوم، تشهد منذ ساعات الصباح الأولى تحليقاً مكثفاً لطيران الجيش فيما يتصدى الدعم السريع له بالمضادات الأرضية، تزامناً مع إطلاق متقطع للنار في عدد من مناطق أم درمان.

وقال العميد ركن نبيل عبدالله، الناطق باسم الجيش السوداني، إن "العمليات العسكرية ضد الدعم السريع مستمرة كما هو مخطط لها، ويتركز القصف الجوي في محيط الإذاعة والتلفزيون ومعسكر المظلات التابع للدعم في ضاحية شمبات".

‏وأضاف عبدالله أن "القوات المسلحة تواصل عمليات التمشيط لبؤر التمرد في أم درمان وجنوب الخرطوم وبحري"، مشيراً إلى أن "مليشيا الدعم السريع تفرض الجبايات ورسوم عبور على المواطن في المعابر الموجودة فيها، ومثال لذلك منطقة الباقير".

وتابع أن "‎الدعم السريع طردت عدداً كبيراً من مواطني شمبات الحلة، وأغلقت المسجد ومنعتهم من إقامة الصلاة"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

من جهته، قال المستشار السياسي لقوات الدعم السريع إنها "قادرة على التصدي للمسيرات التركية إن وجدت، مبيناً أن الجيش يتهرب من أي طروحات قد تقود لإنهاء القتال.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، أن قائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان اعتذر عن حضور لقاء مع قائد الدعم محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، دعت له لجنة الإيغاد في أديس أبابا الاثنين المقبل.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية، إنه لا يوجد أي موعد جديد لاستئناف المفاوضات بين الجيش والدعم السريع في جدة السعودية، نافياً وجود أي مبادرات لوقف إطلاق النار.

الوضع الإنساني

إنسانياً، قال مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن "الوضع الإنساني في السودان لا يشهد أي تحسن، في وقت تعاني فيه خطة الاستجابة الإنسانية الخاصة بالسودان من نقص كبير في التمويل".

ووصف غريفيث الوضع غرب دارفور بـ"الخطير للغاية"، مشيراً إلى صعوبات تواجه المنظمة في إيصال المساعدات الإنسانية.


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