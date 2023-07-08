الثقافة تُصدر بياناً بمناسبة الذكرى 51 لاستشهاد الأديب غسان كنفاني















رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الثقافة الفلسطينية، اليوم السبت، بياناً بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لاستشهاد الأديب غسان كنفاني.وقال وزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف إنه "في ذكرى الأديب الشهيد كنفاني لا زلنا نعيد كتابة الحكاية التي خلّدها غسّان باستشهاده على أرض بيروت العام 1972، وسجل حكاية الأرض والناس والخلاص والحرية".وأضاف أبو سيف: "لا زلنا نؤكد على الثوابت التي مضى من أجلها كنفاني والجيل المؤسس للثقافة الوطنية الفلسطينية، ثقافة المقاومة والحق المشروع من أجل نيل حريتنا وبناء دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة الأكيد إلى أرضنا كلالأرض التي استباحها الغرباء".وقال أبو سيف إن "ذكرى غسان كنفاني محطة من محطات استذكار نضالات شعبنا الفلسطيني وشهدائه البواسل وأسراه الذين سطرّوا ولا زالوا يسطرون البطولة والتحدي أمام غطرسة الجلاد".وتوجه أبو سيف بالشكر لكل الكتاب والأدباء العرب والفلسطينيين الذي حرصوا على المشاركة والحضور من أجل أن تظل الرواية الفلسطينة رواية الحق والعدل حاضرة في وجدان الأجيال.بدوره، قال الشاعر عبد السلام العطاري مدير عام الآداب والنشر والمكتبات بوزارة الثقافة: "في ذكرى كنفاني، لا زلنا في وزارة الثقافة نحرص على أن تظل الرواية الوطنية الفلسطينية حاضرة في وجدان ووعي الجيل وحاضرة في سياق كل عربي وهذا مايكرسه عقد ملتقى فلسطين السادس للرواية العربية، ملتقى غسان كنفاني.وأضاف العطاري:" نؤكد من خلال حرصنا على الحضور العربي والفلسطيني من شتى الأصقاع أن تجمع فلسطين رغم العدوان والقتل والتشريد والتنكيل أن تظل جبهة الثقافة الوطنية حاضرة في مواجهة رواية الكذب والتزوير، وأن مشاركة الكتّابوالأدباء العرب والفلسطينيين لهو دلالة عمق وعي الكاتب العربي لحقنا في الحرية والخلاص.