شؤون فلسطينية

وفد أوروبي يتفقد الدمار بمخيم جنين: ما حدث مؤلم وانتهاك للقانون الدولي

وفد أوروبي يتفقد الدمار بمخيم جنين: ما حدث مؤلم وانتهاك للقانون الدولي
وفد أوروبي يتفقد الدمار بمخيم جنين
رام الله - دنيا الوطن
قال سفن كون فون بورغسدورف، ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، إن "الاقتحام العسكري لمخيم جنين كان مؤلماً، وما جرى انتهاك للقانون الدولي".

وأوضح المتحدث الأوروبي خلال تفقده و30 دبلوماسياً، اليوم السبت، آثار الدمار في مخيم جنين، أنه تم تدمير عشرات البيوت في إطار 9 كم، وتدمير أنابيب الشرب والصرف الصحي، داعياً إلى "ضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع وإلا فوقف العنف مستحيل".

وطالب بورغسدوف إسرائيل بأن "تمتنع بشكل مباشر وواضح عن أي اجراء أو عمل يضر بالمدنيين وتكون له تبعات عليهم، وأن تحترم القانون الدولي خلال أي عملية عسكرية، وأن تقوم بالتحقيق بشكل علني في حال وجود أي تجاوزات من قبل المستوطنين، وأن تقوم بمحاسبة من يقوم بالاعتداء".

وأوضح أن الهدف من الزيارة هو "التضامن مع السكان المدنيين في المخيم، التي يجب أن تتم حمايتهم تحت كل الظروف، خاصة الأطفال والعائلات، والاطلاع على الأضرار التي وقعت، والعمل على رفع تقارير لكافة عواصم البعثات الدبلوماسية حول ما حدث في جنين".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد شنت عدواناً واسعاً على مدينة جنين ومخيمها فجر الإثنين الماضي، استمر على مدار يومين، وأسفر عن استشهاد 12 مواطناً بينهم خمسة أطفال وأكثر من 140 مصاباً، بينهم 30 بجروح خطيرة، إضافة إلى تدمير البنى التحتية في المخيم وإلحاق أضرار جسيمة بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.

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