توتر يسود سجن النقب بعد تدهور صحة الأسير المسن بدوان



وأكد إعلام الأسرى صول تعزيزات من وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال لسجن (النقب) في ظل التوتر المستمر منذ مساء أمس، مطالباً المؤسسات الحقوقية والإنسانية التدخل العاجل لمعرفة مصير الأسير بدوان.







رام الله - دنيا الوطنقال مكتب إعلام الأسرى، إن حالة من التوتر سادت، صباح اليوم السبت، في سجن (النقب)، بعد تدهور صحة الأسير المسن رائد بدوان، نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.وذكر المكتب أن حالة التوتر في سجن (النقب)، "جاءت بعد تدهور صحة المسن بدوان، وهو من سكان بدو شمال غرب القدس، والذي يتواجد في مكان مجهول".