اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية تطلق مخيماتها لعام 2023

رام الله - دنيا الوطنأطلقت اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية، اليوم السبت، 250 مخيماً صيفياً، بمشاركة أكثر من 25 ألف طفل وطفلة، في محافظات الوطن كافة، تحت شعار "الوطن غالي علينا".وتنطلق المخيمات الصيفية لعام 2023 بتوجيهات من رئيس مجلس إدارة "اللجنة الوطنية" موسى أبو زيد، والمدير التنفيذي ميسون حجة، بالشراكة مع العديد من المؤسسات الاهلية والرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري.وقالت ميسون حجة، المدير التنفيذي للجنة الوطنية للمخيمات الصيفية، إن انطلاق المخيمات الصيفية للعام الجاري 2023 حمل شعار "الوطن غالي علينا"، للتأكيد على تشبثا بالأرض والوطن. وأشارت إلى أن استهداف الاطفال من سن 6 – 12 جاء لغرس التمسك بالأرض والعرض والثوابت وصولا لرفع العلم الفلسطيني فوق مآذن وكنائس القدس الشريف.وأوضحت حجة، أن "اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية عملت على توزيع المخيمات الصيفية في محافظات الوطن كافة، وتحديداً استهداف المناطق المهمشة وذلك حرصا من اللجنة الوطنية الوصول الى أكبر عدد ممكن من الاطفال لرسم الفرح على وجوههم، وتعزيز روح الانتماء الوطني وغرس القيم الوطنية لديهم".ونوهت إلى أن البرنامج التدريبي الذي يستهدف المخيمات الصيفية يضم عددا من الزوايا الفاعلة وأبرزها: الإدارة والتخطيط، والتثقيف الوطني والمدني، والفن والأشغال اليدوية، والرياضة، والدراما والمسرح والكتابة الإبداعية وغيرها من التدريبات التي تتناسب مع الفئات العمرية المستهدفة، والتي ستعمل على التفريغ النفسي لأطفالنا، من خلال خطة موضوعة من قبل خبراء، للدمج ما بين المتعة والاستفادة.ولفتت إلى أنه تم إطلاق برنامج تدريبي سبق اقامة هذه المخيمات، بهدف إحداث تطور نوعي وكامل في وعي الأطفال، وإنشاء جيل جديد مبدع، ومؤهل لاستيعاب محيطه وقادر على فهم وتحليل ما يدور حوله من قضايا سياسية، ووطنية، واجتماعية، واقتصادية، وأكاديمية، لتنمية وترسيخ قواعد المواطنة لدى الأطفال.