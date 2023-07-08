جماهير غفيرة تشيّع جثمان الشهيد عبد الجواد صالح شمال رام الله

رام الله - دنيا الوطنشيّعت جماهير غفيرة، صباح اليوم السبت، جثمان الشهيد عبد الجواد حمدان صالح، والذي استشهد برصاص الاحتلال، أمس، في قرية أم صفا شمال رام الله.وانطلق موكب تشييع الشهيد صالح من المستشفى الاستشاري إلى قرية عارورة شمال رام الله، لإلقاء نظرة الوداع عليه قبل مواراته الثرى.وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس، أن الشهيد صالح وصل إلى المستشفى الاستشاري مصاب بجراح خطيرة جداً في الصدر، قبل أن تعلن عن استشهاده، وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 205.