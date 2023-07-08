غزة: وزارة العمل تتحدث بشأن تطورات تصاريح العمال





رام الله - دنيا الوطنتحدث صالح صهيون، مدير دائرة التشغيل المحلي والوافدة وفي الخارج بوزارة العمل بغزة حول آخر تطورات تصاريح العمل والمعايير المعتمدة والألوان.وقال صهيون، في تصريحات لإذاعة (صوت الأقصى) المحلية، اليوم السبت، إن أعداد المسجلين لدينا منذ بداية فتح باب التسجيل 140ألف عامل للحصول على تصايح عمل بأراضي 48، مشيراً إلى أن التسجيل مغلق حتى إشعار آخر.وأضاف: "فما يخص المعايير وألوان التصاريح يوجد نوعان من المعايير ثابتة مثل الزواج والعمر ومتغيرة مثل عدد الأبناء والاستفادة الحكومية وامتلاك المركبات ومعايير أخرى مشابهة".وأوضح صهيون أن "الاعتماد على البيانات القديمة يظلم بعض الناس، ويتم تغيرة المعايير بعد دراسة وتحليل للبينات المسجلة، لافتاً إلى أن "التغير يحدث كل ثلاث شهور فقط ومن يصل إلى اللون الأخضر لا يمكن تغيره".وأشار مدير دائرة التشغيل المحلي والوافدة وفي الخارج بوزارة العمل بغزة، إلى أن "التعديلات الأخير كانت لصالح 20 ألف عامل رغم عدم توافقها مع البعض القليل".في السياق، قال صهيون، إن "أعداد الباحثين عن العمل المسجلين لوزارة العمل 250 ألف خريج وعامل تقريباً، ومعايير التفضيل بينهم تكون لمن ليس له مصدر دخل".