زعارير: إرادة شعبنا ومقاومتنا قوية والاغتيالات لن تنفع الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكد النائب باسم زعارير أن "سياسة الاغتيالات التي اعتمدها جيش الاحتلال من جديد بحق أبناء شعبنا والمقاومين، تدل على ضعفه وتخبطه وفقدان سيطرته الميدانية".وقال زعارير، في تصريح صحفي، إن "هذه السياسة فاشلة ولن تنفع الاحتلال ولن تثنِ شعبنا المعطاء والمقاوم، ولن تلن من عزيمته"، مشدداً على أن شعبنا "مصمم على انتزاع حقوقه من الاحتلال رغم كل التضحيات".وأشار إلى أن المقاومة أربكت حسابات الاحتلال في كل المواقع، وعرقلت اقتحاماته في مناطق عدة، بسبب تطور أداءها وقدراتها، موضحاً أن "المقاومين يمتلكون قدرات عالية في مواجهة مداهمات الاحتلال مثلما الحال في جنين ونابلس وغيرها من مدن الضفة الغربية".وذكر أن الاحتلال "ليس أمامه حل مع شعبنا إلا بالرحيل عن أرضنا وفلسطين"، منوهاً إلى أن الفلسطينيين مستعدين للكثير من التضحيات، وما زالت إرادتهم قوية، لتحقيق حلمهم في الحرية والاستقلال وتقرير المصير.