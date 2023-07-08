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اليمن: مصرع شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بصاعقة رعدية

اليمن: مصرع شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بصاعقة رعدية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي شخصان مصرعهم، وأصيب ثلاثة آخرون، الجمعة، جراء صاعقة رعدية ضربت بمحافظة تعز، جنوب غربي اليمن.

وقالت وسائل إعلام يمنية، إن "شخصين توفيا وأصيب ثلاثة آخرون، نتيجة صاعقة رعدية ضربت قرية البويب في عزلة العومان بمديرية ماوية شرقي تعز".

ووفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية، فإن الشخصين اللذين لقيا مصرعهم من جراء الصاعقة هما: عبد الله الأميري وصدام المطوع.

وتشهد اليمن موسم إمطار هذا العام أكثر مما كان عليه في السنوات الماضية، ويعزو خبراء الأرصاد ازدياد الأمطار إلى التغيرات المناخية التي أثرت على أجواء اليمن الذي شهد جفافاً.

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