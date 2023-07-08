شؤون فلسطينية

غزة: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

غزة: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي
معبر بيت حانون/ إيرز
رام الله - دنيا الوطن
نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، السبت، إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (1 - 7 تموز/ يوليو 2023).

وأفادت الهيئة بأن إجمالي المغادرة عبر المنفذ خلال الأسبوع الماضي بلغت (20038) مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول (8434) وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى (19922) مواطناً (58) أجنبياً، و(58) من فلسطينيي أراضي 48، وتوزع الوافدين بين (8304) مواطناً، و(73) أجنبياً، و(50) من فلسطينيي أراضي48، إضافة إلى (7) وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة وأراضي 48.

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