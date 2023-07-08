واشنطن تعلن تدمير آخر أسلحتها الكيماويّة





وقال أرياس إنّ ثمّة "أربع دول يجب أن تنضمّ إلى الاتّفاقيّة" هي أنغولا وكوريا الشماليّة ومصر وجنوب السودان.



وأضاف: "الأسلحة الكيماويّة المستخدمة والمتروكة يجب استعادتها وتدميرها".







رام الله - دنيا الوطنأعلنت الولايات المتحدة تدميرها لآخر أسلحتها الكيماويّة، لتستكمل بذلك عمليّة بدأت في عام 1997 عندما وُقعت الاتفاقيّة العالميّة لحظر هذه الأسلحة الفتّاكة.وقال الرئيس الأميركي، جو بايدن، في بيان، الجمعة، إنّه "منذ أكثر من 30 عاماً، تعمل الولايات المتحدة بلا كلل للقضاء على مخزوناتها من الأسلحة الكيماويّة".وأضاف: "اليوم أنا فخور بأن أعلن أنّ الولايات المتحدة دمّرت بأمان الذخيرة الأخيرة في هذا المخزون، وهو ما يُقرّبنا خطوة إلى الأمام نحو عالم خالٍ من أهوال الأسلحة الكيماويّة".بدوره، فرناندو أرياس اعتبر المدير العام لمنظّمة حظر الأسلحة الكيماويّة، ، أن "إنجاز تدمير كلّ المخزونات المصرّح عنها من الأسلحة الكيماويّة يُشكّل محطّة مهمّة".يذكر أن الموقّعين الآخرين لاتفاقيّة حظر الأسلحة الكيماويّة لعام 1997 كان قد سبق لهم أن دمّروا احتياطاتهم، وفق ما أعلن أرياس في أيّار/مايو.ونقلت الوكالة الفرنسية في تقرير، الجمعة، عن أرياس قوله إنّ "الولايات المتحدة هي وحدها التي توجّب عليها الانتهاء من تدمير احتياطاتها"، مشيراً إلى أنّ أكثر من "70 ألف طنّ من أخطر السموم في العالم" قد دُمِّرت بإشراف منظّمته.من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان منفصل أنّ الصاروخ إم 55 المزوَّد مادّة السارين (غاز أعصاب)، قد دُمّر، الجمعة، في موقع "بلو غراس" التابع للجيش الأميركي في كنتاكي (وسط شرق الولايات المتحدة).يشار إلى أن الولايات المتحدة احتفظت خلال عقود بمخزونات من ذخيرة المدفعيّة والصواريخ التي تحوي غاز الخردل أو غازات أعصاب مثل السارين وفي إكس (VX). يلقى استخدام هذه الأسلحة تنديداً واسعاً بعدما كان العالم شاهداً على آثارها المروّعة.وبموجب شروط اتفاقيّة العام 1997، كان لدى الولايات المتحدة حتّى 30 أيلول/سبتمبر لتدمير كل ذخائرها والعوامل الكيماويّة لديها.وشجّع بايدن بقيّة العالم على توقيع اتفاقيّة العام 1997 من أجل أن "يصل الحظر العالمي للأسلحة الكيماويّة إلى كامل نطاقه"، مشيراً إلى أنّ "روسيا وسوريا يجب أن تمتثِلا مجدّدا للاتفاقيّة وأن تُقرّا ببرامجهما غير المُعلنة والتي استُخدِمت لارتكاب فظائع وهجمات سافرة"، على حد تعبير البيان.فيما شدد فرناندو أرياس، المدير العام لمنظّمة حظر الأسلحة الكيماويّة، في بيان، على أنّ "مزيداً من التحدّيات ينتظرنا".